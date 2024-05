Papiano in festa per i 125 anni della filarmonica: tutto il programma

Festa a Papiano per il 125esimo compleanno della filarmonica. Ne è passato di tempo da quel lontano 1899, anno di fondazione del gruppo bandistico del paese, che solo nel dopoguerra, per questioni politiche, interruppe la propria attività.

Da Brunori a Penna, passando per Scarpellini, Battistelli e l'attuale Enrico Rellini, tutti i maestri che hanno contribuito a portare avanti la passione per la musica di giovani e non.

Senza dimenticare i presidenti, Walter Rossi, Guido Natalizi, Moreno Rellini fino all'attuale Claudio Donati.

Una tre giorni di eventi iniziata ieri sera con il concerto, presso la chiesa di Santa Maria e San Michele Arcangelo, della Filarmonica di Pila.

Oggi invece, alle ore 18, nella piazza principale del paese ci sarà l'inaugurazione di una mostra fotografica storica che ripercorrerà le tappe principali del complesso bandistico papianese. A seguire, alle ore 21, sotto la torre campanaria concerto della banda nazionale Garibaldina Comunale di Poggio Mirteto.

Domani, domenica 19 maggio, il gran finale. Alle ore 17 la sfilata per le vie del paese della banda paesana anticiperà il concerto, in piazza della Vittoria, della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.

Una cena conviviale aperta a tutto il paese chiuderà la kermesse.