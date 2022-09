Pan Opera Festival un suggestivo e ricco fine settimana di performance e l'azione scenica "per un solo spettatore"

Prosegue a Panicale il cartellone del Pan Opera Festival, che dopo il successo di ‘Don Giovanni variazioni sul mito’, propone un ricco fine settimana di appuntamenti dal 16 al 18 settembre.

Il teatro Caporali ospiterà la seconda delle tre produzioni operistiche del festival, ‘Il campanello di notte’, farsa in un atto su musiche e libretto di Gaetano Donizetti per la regia di Marco Bellussi e i costumi di Carlos Tieppo, costumista del Gran teatro La Fenice di Venezia. In scena un cast eccellente di cantanti accompagnati dalla Pan Opera Festival Orchestra e dal coro, con la direzione del maestro Patrick David Murray. Le repliche saranno venerdì 16 e sabato 17 settembre alle 21 e domenica 18 alle 17.30.

Il Pan Opera Festival, dedicato all’opera da camera, particolare genere di teatro musicale, è diretto da Virgilio Bianconi, anche presidente dell’associazione TéathronMusikè che lo organizza. Nello stesso weekend sono in programma tre eventi collaterali del festival, organizzati in collaborazione con ‘Fili di trama’ in diverse location del borgo di Panicale. In particolare, sabato 17 settembre alle 16 nella Chiesa collegiata di san Michele Arcangelo ci sarà la Messa in musica degli Artisti e degli Artigiani, durante la quale gli artisti del Pan Opera Festival cureranno l’animazione liturgica.

Stessa location, domenica 18 settembre alle 12, per il Concerto di Mezzogiorno ‘L’organo in canto’ su musiche di autori fra Roma e Napoli del XVII secolo. Per questi due appuntamenti l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Ancora, domenica 18 settembre nella Chiesa di Sant’Agostino Museo del tulle si terrà uno spettacolo molto particolare. Dalle 15 alle 17.30, infatti, si potrà partecipare all’azione scenica per un solo spettatore ‘Fragili fogli, omaggio a Edina Altara’ per cui l’ingresso è libero ma su prenotazione: 351.9442515.