Valfabbrica, appuntamento con il Medioevo: torna il Palio, tutto il programma

Si spengano le luci, si dia fuoco alle fiaccole, rullo di tamburi, si apra il sipario per la XLVI Edizione della Festa d’Autunno – Palio di Valfabbrica – Giostra d’Italia. Dopo due anni di stop forzato da Giovedì 25 agosto al 4 settembre è tempo di rituffarsi nelle note, nei sapori, negli abiti, nelle abitudini del lontano Medioevo. E’ forte l’attesa di tutti i rionali dei rioni Badia, Osteria e Pedicino che fremono nel rivivere i tanti appuntamenti che la manifestazione propone; così come la voglia di vivere le emozioni uniche che la festa sa regalare ai tanti ospiti che ogni edizione riempiono il piccolo borgo. E’ tutto pronto oramai, grazie all’instancabile lavoro dell’Ente Festa d’Autunno che si è prodigato all’organizzazione di ogni minimo dettaglio; grazie anche a tutte le persone che lavorano nei Rioni mosse da un’autentica e viscerale passione.

Dopo l’apertura di Giovedì 25 Agosto gli appuntamenti clou sono subito nel fine settimana dove prenderanno parte le rievocazioni storiche in notturna dei Rioni, spaccati di vita del lontano medioevo riportati lungo la via principale, per l’occasione a fare da teatro, dove recitazione, musiche, nobili, cavalieri, tamburini, e tanto altro rendono magica l’atmosfera e le serate, rese ancora più suggestive dall’utilizzo di soli fuochi come illuminazione.

Nella settimana successiva si entra nel vivo delle competizioni; Lunedì 29 Agosto con la corsa alla fiaccola, per passare nei due giorni successivi con le prove ufficiali del Palio di Valfabbrica – Giostra d’Italia, una delle giostre cavalleresche più difficili e complete del panorama in cui i cavalieri sono chiamati a sfidarsi nei giochi dell’anello, del saracino e dello scontro diretto. Quindi Sabato 3 Settembre, vigilia del Palio, c’è il giuramento proprio dei cavalieri che prendono parte alla sfida al Campo dei Giochi, Domenica 4, che assegnerà il Palio 2022 a chi si è dimostrato più valoroso.

Si prevede una sfida di alto valore visti i protagonisti: Willer Giacomoni da Faenza per il Rione Badia, Marco Diafaldi da Faenza per il Rione Osteria e Lorenzo Melosso da Ascoli Piceno per il Rione Pedicino.

Ogni sera è possibile intraprendere un viaggio culinario tra i tanti piatti d’ispirazione medioevale che si possono consumare presso la Taverna “Da Lino” presso il centro storico.

Per il programma completo e tutte le info si invita a visitare il sito internet www.paliodivalfabbrica.it. Allora si spengano le luci, si dia fuoco alle fiaccole, rullo di tamburi, si apra il sipario …. e che Festa sia.