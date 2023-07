Palio delle Barche, l'incendio al castello dà il via all'edizione 2023

Il tradizionale Incendio del castello ha acceso la 40esima edizione del Palio delle barche, in programma a Passignano sul Trasimeno fino a domenica 30 luglio. Lunedì 24 luglio, dopo le prime prove singole del rione Oliveto, i tanti presenti hanno potuto assistere allo spettacolo pirotecnico musicale che rievoca l’antica tradizione di incendiare il castello una volta conquistato e si rifà agli episodi avvenuti nella sanguinosa battaglia del 1495, a cui si ispira il Palio, in cui la famiglia dei Baglioni è riuscita a mettere in fuga dal borgo lacustre quella degli Oddi. Durante la serata, è stato anche consegnato il premio Perla del Trasimeno al gruppo musicale Fask (Fast Animals & Slow Kids). A precedere questo momento molto suggestivo, domenica 23 luglio una delle novità di questa edizione, il corteo storico in notturna.

Il programma del Palio delle barche, evento organizzato con il sostegno del Gal Trasimeno Orvietano, in attesa della sfida finale domenica 30 luglio, prosegue con le prove singole dei rioni tutte le sere alle 19.30 fino a giovedì (martedì 25 San Donato, mercoledì 26 Centro Storico ‘La Regina’, giovedì 27 Centro 2 ‘La Rondolina’), poi venerdì 28 luglio ci saranno allo stesso orario le prove generali, a terra e in acqua, e sabato 29 alle 22.15 il lancio della sfida. Non solo sana competizione ma anche divertimento, enogastronomia e intrattenimento nel corso della manifestazione e infatti tutte le sere dalle 19.30 sono aperte le taverne che, altra novità di questa edizione, propongono lo stesso menù a base di prodotti locali ideato dallo chef Shady, mentre dalle 21.30 iniziano gli spettacoli: martedì 25 del Gruppo storico Sbandieratori e musici Città di Cortona, mercoledì 26 del Gruppo storico Città di Assisi, giovedì 27 della Compagnia Kronos Acrobathic Theather. Venerdì 28 alle 22 sarà invece la volta del Palio delle brocche, in cui le ragazze dei rioni competono in una gara a staffetta in cui vince che raccoglie più acqua trasportata in vasi di coccio tenuti in equilibrio sulla testa. Inoltre, tutte le sere dalle 23 nell’area giovani Pub Pidocchietto ci sono musica live e dj set.

L’attesa è poi tutta per la sfida finale in cui i rioni si affrontano in tre fasi: in barca, nelle acque del lago fino al pontile del paese; a terra, barche in spalla, per il centro storico tra viuzze e scalinate; poi di nuovo in acqua per concludere la gara e aggiudicarsi l’ambito palio.