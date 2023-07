Palio delle Barche, a Passignano sale la "febbre" per la sfida di domenica

A Passignano sul Trasimeno cresce l’attesa per l’adrenalinica sfida tra i quattro rioni che, domenica 30 luglio, chiuderà la 40esima edizione del Palio delle barche. Centro Storico ‘La Regina’, Centro Due ‘La Rondolina’, Oliveto e San Donato, a partire dalle 18.30, si affronteranno in tre fasi, in barca sulle acque del lago, poi per le vie del paese con le imbarcazioni in spalla e di nuovo in acqua, in una gara di abilità e destrezza in cui vincerà chi, dopo aver toccato terra, riuscirà a piazzare per primo la propria bandiera.

A precedere la gara, novità di questa edizione, ci sarà alle 16, un corteo ‘Sfilando a colori’ in cui sfileranno i quattro rioni, con i loro colori e i loro simboli.

Il lancio della sfida sarà sabato 29 luglio alle 22.15 in Piazza Trento e Trieste, mentre, come da tradizione, il venerdì si svolgono le prove generali. Per la prima volta invece, venerdì 28 luglio alle 18 ci sarà il Palio delle barche a vela, organizzato in collaborazione con il Club Velico Trasimeno, in cui i bambini under 12 guidano barche optimist nelle acque del lago.

Infine, nell’ambito del programma del Palio delle barche, tutte le sere ci sono le taverne aperte dalle 19.30, gestite dai rioni, musica live e dj set dalle 23 nell’area giovani Pub Pidocchietto.