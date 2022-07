Passignano sul Trasimeno, si accende la sfida tra i rioni per la conquista del 39esimo Palio delle barche

A Passignano sul Trasimeno sale l’attesa per la conquista del 39esimo Palio delle barche. Dopo le prove singole, i quattro rioni cittadini, Centro Storico, Centro Due, Oliveto e San Donato, si sono dati appuntamenti a sabato 30 luglio per il lancio della sfida, alle 22.15 in piazza Trento Trieste per poi concentrarsi sul gran finale domenica 31 luglio, che li vedrà sfidarsi nell’avvincente gara, alle 18.30.

Saranno tanti i giovani impegnati nella corsa che prevede una prima fase in acqua, a bordo delle tradizionali barche, una seconda fase con le barche in spalla tra le ripide e strette vie del centro storico e poi di nuovo in acqua, fino all’approdo a riva, dove il primo che riesce a inserire la bandiera del proprio rione nella brocca si aggiudicherà il Palio.

La competizione sarà preceduta dalla sfilata del Corteo storico, alle 16.30; alle 20 è prevista la cerimonia di premiazione e poi grande festa al pub Area giovani con musica live e dj set, fino allo spettacolo pirotecnico finale che metterà il sigillo sulla 39esima edizione del Palio delle Barche.