Le Danze sotto l’albero di Simona Esposito conquistano Palazzo della Penna

Storia di un successo annunziato. Le “Danze sotto l’albero” di Simona Esposito conquistano Palazzo Penna. Meglio dello Schiaccianoci.

Pubblico misto di adulti e bambini, quello che ha assistito alla brillante performance dell’attrice e del suo partner Enrico Bianchi. Lei ha scritto la storia, interpretata da par suo, con la complicità e le sottolineature musicali del pianista compositore (in questo caso, anche autore delle musiche).

L’evento, introdotto da Sandro Allegrini, ha raccolto un consenso ampio e generalizzato. Simona ha saputo interpretare alla grande i ruoli del robot, della Bambolina Damina e degli altri personaggi.

Poi un augurio di felicità con prosecco e succo di frutta per i più piccoli, pizzette e patatine a go-go. Il tutto offerto dagli artisti.

Proprio una mattinata coi fiocchi, da immortalare con uno scatto finale, tutti in posa.

ONORE AL MERITO. È il caso di sottolineare che ideazione, progettazione, spettacolo sono un dono personale degli artisti alla città. Non hanno difatti chiesto nessun compenso per questa prestazione che pertanto assume un significato veramente “natalizio”. Dichiarano di essere grati al Comune di Perugia, nella persona dell’Assessore Leonardo Varasano, per la concessione gratuita della preziosa sala Apollo.