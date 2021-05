ARTE | Madre natura trionfa alla Penna. Fra tracce di fisis, legate dal filo d’Arianna

Madre natura trionfa alla Penna. Fra tracce di fisis legate dal filo d’Arianna. Roberto Ghezzi, cortonese, e Ilaria Margutti, biturgense d’adozione, trovano comune fonte e “radice” d’ispirazione nelle tracce della natura e se ne fanno fieri promotori. Roberto, ne sugge materia e spunto attraverso le sue originalissime Naturografie, termine coperto da copyright. Così come portano tracce di terra e d’acqua i suoi teli immersi o sotterrati fino a risorgere con segni e disegni misteriosi e affabulanti: al Trasimeno (con citazioni dottoriane) come in Patagonia (sterminato teatro da land art). Viaggiatore indefesso, Roberto ruba per il mondo odori e sentori, saperi e sapori, che traspirano (e si respirano) nelle sue opere.

Ilaria, novella Arianna, disegna col filo lacerti poetici bifronti, racconta storie fascinose, spesso accompagnate da figure di donne che rivelano e disvelano un’arte e una disciplina pittorica sublimata da foglie e radici, da righi sognanti e intrighi intriganti. Opere che brillano per originalità d’installazione. Parola che si fa simbolo e lacerto evocativo di segni e disegni, di sogni e bisogni archetipici, eppure sempre attuali.

Due artisti, in attivo dialogo, che si integrano e si completano per originalità di linguaggio e per una proposta che coniuga etica ed estetica, non rinunciando al classico, pur superandolo nella inesausta ricerca di nuove sintassi. Quando l’uomo si scopre fragile fibra dell’universo. La mostra “Radici e foglie… soltanto” richiama “Leaves of grass” di Walt Whitman. Ma, oltre le foglie e l’erba, c’è di più. Molto di più. Andate a vederla: un’esposizione struggente e persuasa che sconfigge la pandemia. Così come sconfiggerà pigrizia mentale e logore abitudini. Scompaginando schemi e paradigmi.