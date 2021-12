Il paesaggio attraverso le fotografie, il 15 Dicembre a Perugia un incontro sul volume-tributo a Pietro Greco

Arpa Umbria e SAFA invitano tutti mercoledì 15 dicembre alle 17.30, presso la Biblioteca di San Matteo degli Armeni a Perugia, all'appuntamento con la presentazione del volume a cura di Roberto Besana “Il paesaggio. Dialogo tra fotografia e parola. Un tributo a Pietro Greco” Töpffer (Oltre edizioni).

Interverranno, con il curatore, Luca Proietti, Direttore Generale di Arpa Umbria, Marco Fratoddi, Direttore responsabile di Saperambiente, Francesca Buoninconti e Roberta Fulci, Radio3 Scienza.

Il libro è uno sguardo sul mondo, è un invito a entrare nel paesaggio attraverso le fotografie e i testi che le accompagnano per emozionarci e viverli come spazi d’interazione, senza temere di sporgersi dalla finestra di una fotografia.

Su iniziativa di Roberto Besana, autore delle immagini, la penna di Pietro Greco con cui stava sviluppando questa opera, è stata presa come passaggio di testimone, da sessantacinque donne e uomini della cultura e della scienza, amici e colleghi di Pietro che lo hanno stimato per la sua umanità e cultura.

Si ricorda che la partecipazione in presenza all’incontro è consentita con mascherina e Green Pass.