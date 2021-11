Padel Mania e non solo: impara l'inglese con lo sport del momento

Prezzo non disponibile

Impara l'inglese al Padel dei Campioni! Wall Street English Perugia sarà ospite al nuovissimo Padel Arena Perugia per una lezione sullo sport del momento: il Padel. I partecipanti faranno attività di conversazione con l'insegnante madrelingua e in seguito potranno decidere di scendere in campo oppure se godersi uno Spritz nella lounge bar.

Wall Street English, leader dell'insegnamento della lingua inglese a livello mondiale, organizza eventi ludici a scopo didattico (Social Club) aiutando i suoi studenti a imparare la lingua vivendola attraverso situazioni quotidiane. Queste attività social sono organizzate per riunire gli studenti interessati in un'atmosfera amichevole e rilassata. Non vi accorgerete nemmeno di parlare!

L'attività è aperta a tutti i livelli linguistici e a tutte le età.