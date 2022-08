A Paciano una "Serata per la pace" per invocare lo stop a tutte le guerre

Se con teatro, musica e poesia non si può fermare la guerra, almeno tramite la bellezza dell'arte si può invocare la pace. E' questo l'intento della “Serata per la pace” in programma a Paciano domenica 7 agosto alle 21. Il Giardino di Palazzo Baldeschi ospiterà infatti uno spettacolo in sostegno della pace nel mondo, in cui momenti teatrali si alterneranno a letture e musica. In particolare interverranno i bambini del laboratorio teatrale “Il futuro e la memoria”, che esibiranno in uno spettacolo di Chris Naylor.Verranno poi lette alcune poesie dedicate

alla pace e sarà possibile ascoltare la musica dal vivo del Duo Lucia Nuzzo.



membro della rete internazionale Sindaci per la pace.