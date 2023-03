Overview, 4 giorni di "esperimenti organizzativi di un progetto artistico"

Quattro giorni dedicati al confronto, alla scoperta, alla visione, all’arte, al teatro. Dal 16 al 19 marzo, tra Foligno e Cannara, è attesa la seconda edizione di “Overview - esperimenti organizzativi di un progetto artistico”, il progetto di sperimentazione artistico proposto da Aida - Associazione Interdisciplinare Delle Arti, con la partecipazione delle compagnie Qui e Ora Residenza Teatrale, Alessandro Sesti, Créature Ingrate, La Confraternita del Chianti e Tiziana Francesca Vaccaro.

Le cinque compagnie creative hanno siglato, infatti, un accordo triennale come impresa di produzione teatrale circa un anno fa, mosse dal desiderio di condividere competenze e repertori ed elaborare, in sinergia, pratiche e strategie di produzione e promozione.

Dopo il successo della prima edizione, che si è tenuta a Cassano d’Adda ad aprile, l’evento approda ora in Umbria, terra di Alessandro Sesti, direttore dell’omonima compagnia, con l’intento di percorrere l’intera penisola allo scopo di far conoscere la propria attività e ampliare la propria rete relazionale stringendo rapporti con altri artisti, operatori dell’industria dello spettacolo e pubblico. Il terzo appuntamento è in calendario per il prossimo anno, il 2024, in Sicilia.

Overview 2023 propone agli esperti, appassionati e curiosi del mondo della recitazione un ricco palinsesto di incontri, con l’alternanza di spettacoli da palcoscenico e di rappresentazioni in location non convenzionali, monologhi ed esibizioni corali. La giornata conclusiva, domenica 19, è riservata al tema dell’accoglienza e prevede la messa in scena di un prodotto dell’Umbria Factory Fest Off e di un’opera di Argot Produzioni in collaborazione con Over-Emergenze Teatrali.

Fiore all’occhiello della rassegna, in agenda per sabato 18 alle 14:30 presso il Museo Città di Cannara, uno spazio di dibattito e di riflessione sullo stato di salute del ‘sistema teatro’ e le sue prospettive di sviluppo alla luce dell’attuale quadro storico, politico ed economico, con particolare riguardo agli effetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sul comparto e alle nuove regole di funzionamento del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

“Grazie al Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo promosso dalla Regione Umbria e da Sviluppumbria, è stato possibile ospitare la seconda tappa di Overview qui, nel nostro territorio - fa sapere Alessandro Sesti - un motivo di orgoglio, un momento di festa, e soprattutto un’opportunità preziosa per valorizzare e diffondere l’immenso patrimonio culturale, culinario e naturalistico di cui l’Umbria è ambasciatrice in Italia e nel mondo. Dalla genuinità delle tradizioni locali alla bontà e qualità dei prodotti agroalimentari, alla bellezza di borghi e paesaggi”.