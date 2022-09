Ottobre Trevano, Trevi aspetta un mese ricco di eventi e manifestazioni, con la gioia della "ripartenza"

C'è un clima di festa e condivisione a Trevi per il ritorno, dopo due anni di pausa forzata, delle principali manifestazioni cittadine contenute nel cartellone di eventi dell’Ottobre Trevano. Un mese all'insegna di tanti appuntamenti, dal 30 settembre al 23 ottobre, tra cui spiccano la 40esima edizione del Palio dei Terzieri e la 58esima edizione della Mostra mercato del sedano nero e della Sagra del sedano nero e della salsiccia.

L’ampio e atteso programma del 40esimo Ottobre Trevano è stato presentato nel Complesso museale di San Francesco a Trevi. A illustrare il dettaglio sono stati il sindaco Bernardino Sperandio, Alessandro Falasca, neopresidente dell’Ente Palio dei terzieri, e Isabella Burganti della Pro Trevi. Presente anche l’artista Alfio Tabarrini che ha dipinto il Palio 2022 e tutti i premi delle manifestazioni.

Un tuffo nel passato a base di Moedioevo

Nei prossimi giorni, in effetti, Trevi farà un vero e proprio tuffo nel passato, innanzitutto con il Convivium di venerdì 30 settembre, cena itinerante per le taverne cittadine, con menù a base di ricette in stile medievale. In piazza Mazzini sarà l’attore Gianluca Foresi a intrattenere il pubblico. Nel weekend dell’1 e 2 ottobre si entra nel vivo con i cortei storici del sabato sera e della domenica pomeriggio, con trecento figuranti, e soprattutto con il Palio dei terzieri in programma domenica 2 ottobre alle 14.30. In gara i terzieri Castello, Matiggia e Piano: rievocando la ricostruzione della città dopo la sua distruzione nel 1214, venti corridori per ciascun terziere si sfidano spingendo un carro di 430 chilogrammi lungo un percorso di 800 metri in salita. Vince il terziere che completa il percorso nel minor tempo.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre sarà poi la volta della 58esima Mostra mercato del sedano nero e Sagra del sedano nero e della salsiccia organizzata dall’associazione Pro Trevi. In concomitanza si terrà l’evento più suggestivo dell’intera manifestazione, le scene di vita medievale, con la città che al calar della sera torna indietro di otto secoli grazie alle scene di vita medievale proposte dai terzieri.

Non mancheranno infine i mercatini di artigianato e prodotti tipici, il 22 e 23 ottobre, e la tradizionale castagnata che si terrà domenica 23 in piazza Mazzini, accompagnata da piatti tipici autunnali.

Fino al 23 ottobre, a partire da domenica 2 ottobre, ogni sera rimarranno aperte le taverne dei terzieri.

A chiudere, eccezionalmente, l’Ottobre Trevano sarà Festivol, il 29 e 30 ottobre, evento che celebra la nuova annata dell’olio di Trevi. Il primo novembre è, infine, in programma la seconda edizione di Olio Trekking sulla fascia olivata.