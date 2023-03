Otto marzo, gli eventi per celebrare le donne tra coraggio e diritti negati

In occasione della giornata internazionle delle donne, sono numerose le iniziative in tutta la provincia. Ecco gli appuntamenti in programma

Mercoledì 8 marzo, ore 16.30, nel Salone di Apollo di Palazzo della Penna, via Podiani 11, si terrà l’incontro, con testimonianze nell'ambito della Giornata Internazionale della donna, A cura di associazione Libertas Margot e Associazione Giornalismo Attivo.

Il programma:

Saluti istituzionali: Giuseppe Bellassai, Questore di Perugia; Edi Cicchi, Assessore Politiche Sociali, Leonardo Varasano, Assessore alla Cultura, Cristiana Casaioli, Consigliere Comunale.

Flash mob: One Billion Rising.

Il coraggio delle Donne Iraniane: Intervista, documenti e video con Chiara Meloni.

Il coraggio delle Donne Denuncianti: Testimonianza di una vittima di violenza.

Il coraggio delle Madri: Testimonianza di Alessia Pierangeli.

Il coraggio delle Donne Imprenditrici: Testimonianza di Emanuela Miniati.

Il coraggio delle Donne nello Sport: Testimonianza di Tiziana Trasciatti.

Il coraggio del Cambiamento: Intervento di Carola Sorrentino.

Il coraggio di Difendersi: Intervento di Angelo Biondo.

Al termine brindisi alle donne.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni: tel. 392.2855154 (Simona Ambrosio) - tel. 338.8541360 (Anna Lia Sabelli Fioretti).

EVENTI CGIL

Nessun avanzamento culturale, sociale ed economico potrà essere realizzato se non si raggiunge una piena parità di genere che porti al superamento di tutte le forme di discriminazione di cui le donne sono ancora vittime. Rimettere i diritti al centro delle celebrazioni per l’8 marzo, non una “festa” ma la giornata internazionale della donna, è dunque un obiettivo fondamentale per la Cgil. In questa direzione vanno le numerose iniziative in programma domani e nei prossimi giorni anche in Umbria.

Si comincia domani, mercoledì 8 marzo, a Città di Castello, dove alle ore 10.30 si terrà la cerimonia di intitolazione della rotonda ubicata all’incrocio tra Viale Europa e Via Nazario Sauro, ad Argentina Altobelli, sindacalista. L’evento è l’atto finale del progetto “Toponomastica femminile: la parità si fa strada, il contributo delle donne: libertà, democrazia, diritti" realizzato da alcune classi dell’IT Franchetti Salviani, che hanno accolto una proposta loro fatta da Spi Cgil Alto Tevere, Anpi Città di Castello con la collaborazione dell’associazione Toponomastica Femminile. Sempre domani, alle ore 17.00, la Cgil di Terni organizza un incontro dal titolo “Le donne chiedono salute”, con una tavola rotonda che sarà coordinata dalla giornalista Marta Rosati e vedrà intervenire Barbara Silvestrini, del coordinamento donne della Cgil di Terni, Caterina Proietti, dell’Udu, e Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil dell’Umbria. Ancora domani, mercoledì 8 marzo, alle ore 17.30 a Todi, nella sala vetrata dei portici comunali, si terrà l’iniziativa “Donna, vita e libertà: insieme alle donne iraniane” promossa dall’Associazione Franca Viola, coordinamento donne Todi, con la collaborazione tra gli altri della lega Spi Cgil Media Valle del Tevere.

Venerdì 10 marzo sarà la volta di Perugia: alle ore 17.00 appuntamento organizzato dalla Camera del Lavoro provinciale e dal coordinamento donne dello Spi Cgil, presso il circolo Arci di Sant’Erminio, con un momento conviviale fatto di letture, musica e una “merenda compagna”.

Infine, sabato 11 marzo a Cannara alle ore 19.00 presso il salone “Cortile Antico” (in via del Convitto) si terrà l’iniziativa “Il coraggio delle donne”, promossa dal centro socioculturale di Cannara, insieme allo Spi Cgil lega Assisi-Bastia, all’Avis e al circolo lettura Cannara, con, appunto, letture, musica, canti e immagini accompagnati da un’apericena.

A CITTA' DI CASTELLO

Mercoledi 8 marzo alle 12, nela sala del consiglio comunale alla cerimonia di riconoscimento ufficiale a “Pina” Alberti, maestra di moda, stilista, “consulente di immagine” che ha segnato per quasi quaranta anni a Città di Castello la storia, i costumi e il modo di vivere e vestire di una intera comunità dove ha operato nel centro storico. Nel suo “atelier” hanno fatto tappa, tra gli altri, star del cinema, della moda, dell’arte e della tv di livello internazionale fra cui, Alberto Burri, Monica Bellucci e Carlo Fuscagni.

Nuova anteprima nazionale al Teatro degli Illuminati di Città di Castello. Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, mercoledi 8 marzo, alle 21 “L’altra Teresa”, messa in scena in forma di concerto del celebre libro “Memorie di una ladra” di Dacia Maraini, con la regia e la voce narrante di Moni Ovadia, che torna a Città di Castello a distanza di poco tempo dall’evento con Aldo Cazzullo e sul palco del Teatro degli Illuminati.

LA PROCURA GENERALE

In occasione dell’8 marzo la Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia intende ricordare i sessant’anni delle donne in magistratura.

Infatti, dopo la storica sentenza del 1960 della Corte Costituzionale, che aveva riconosciuto il contrasto, con l’art. 51 della Costituzione, della legislazione che impediva l’ingresso delle donne nella pubblica amministrazione, con legge del 1963 è stato riconosciuto alle donne l’accesso a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, senza limitazione di mansioni e di carriera.

Mentre da pochi giorni è stata nominata per la prima volta una donna magistrata al vertice della Corte di Cassazione, ad oggi nel distretto umbro, su undici posti dirigenziali, tre sono occupati da donne, mentre su otto posti semidirettivi, la metà sono ricoperti da magistrate.

Le obiezioni all’ingresso delle donne in magistratura e più in generale alle funzioni pubbliche sono state sempre fondate su pregiudizi.

In un libro del 1957 da sotto titolo la “grazia” contro la “giustizia” un presidente emerito della Corte di Cassazione sosteneva l’inadeguatezza delle donne a valutare obiettivamente e serenamente i delitti e i delinquenti per la loro natura fatua, emotiva, impulsiva e passionale. In occasione del dibattito nella seduta dell’Assemblea Costituente, si era cercato, invano, di introdurre il libero accesso in magistratura alle donne sostenendo che “facciamo la prova, vediamo se la donna è veramente in grado di coprire le cariche che sono inerenti all’alto esercizio della Magistratura. A tutto quanto è stato detto, io potrei rispondere che una raffinata sensibilità, una pronta intuizione, un cuore più sensibile alle sofferenze umane e un’esperienza maggiore del dolore non sono requisiti che possano nuocere, sono requisiti preziosi che possono agevolare l’amministrazione della giustizia”.

Questo passaggio viene citato nella riflessione delle magistrate Patrizia Mattei, Elena Neri e Michela Pertini, sostitute in servizio presso le Procure di Perugia, Terni e Spoleto, che sono anche componenti dell’Osservatorio regionale sull’uso del linguaggio giuridico, organismo che si propone tra i suoi compiti anche quello di evitare l’utilizzo, seppure inconsapevole, di pregiudizi stereotipi nella redazione degli atti giudiziari.

L’intero contributo delle tre sostitute umbre, insieme ad altra riflessione della magistrata Tiziana Cugini, sostituta della Procura Generale perugina in merito alla tutela giuridica della dignità della donna, vengono pubblicate il giorno dell’8 marzo sul sito internet della Procura Generale