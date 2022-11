Oro di Spello - Festa dell'Olivo e Sagra della Bruschetta, tra giorni di eventi per tutti al sapore e al profumo di olio nuovo

Orario non disponibile

L'olio nuovo vissuto com espressione della storia, della cultura e della tradizione di un territorio, quello di Spello: è questo l'obiettivo della tradizionale festa de l’Oro di Spello - Festa dell'Olivo e Sagra della Bruschetta, giunta alla 61ma edizione, in programma dal 18 al 20 Novembre. L'iniziativa è promossa dal Comune di Spello in collaborazione con la Pro Spello.

L'inizio è previsto alle ore 20 nella Taverna Costantino Imperatore in Piazza della Repubblica ,nella Taverna Terziere Porta Chiusa presso Largo santa Veronica Giuliani con la degustazione di piatti tipici dell’olio novello secondo la tradizione umbra. La serata sarà allietata da stornelli e canti popolari (per info solo WhatsApp al 347 3050725 Taverna Costantino Imperatore e 339 6008266 Terziere Porta Chiusa).

Sabato 19 alle ore 11 nelle sale espositive della Pinacoteca Civica e Diocesana nell’ambito della Settimana Nazionale Nati per Leggere, le volontarie della Zona sociale accoglieranno le famiglie con bambini/e 0-6 anni con albi illustrati con le "storie r-accolte” (prenotazioni solo WhatsApp al 347 305 0725).

Il pomeriggio alle ore 17 nell’Atrio della sala della Volta del Palazzo comunale ci sarà il Concerto “Orchestra Bohemien” a cura di Frantoi Aperti.

La giornata di domenica 20 Novembre sarà dedicata alla tradizione: si inizia alle 9.45 con il “Trekking dei Mulini Alla scoperta di una Spello sia urbana che paesaggistica” partenza da Piazzale delle Querce e arrivo alle ore 12.30 in Piazza della Repubblica seguendo un percorso ad anello di 6 km (Difficoltà T – Euro 10.00) in collaborazione con “I Tuoi Cammini” (per info e prenotazioni al 335 646 8058 a cura di Frantoi Aperti).

Dalle ore 10 alle 15.30 in Piazza Kennedy e Piazza della Repubblica sarà possibile ammirare i “Carri storici della Festa della Benfinita”, i carri agricoli in cui viene ricostruito un albero di olivo arricchito di salumi, formaggi e frutta quale premio di fine raccolta al Caposcala. Le Associazioni Gli amici di Acquatino, Centro Sociale San Felice, Gruppo Ricreativo di Santa Luciola e gli Ombrikos metteranno in scena spaccati di vita contadina e cittadina dei tempi passati, recuperando i momenti tradizionali della raccolta e della lavorazione delle olive. Lungo le postazioni dei carri storici sarà possibile ammirare foto storiche della “Festa della Bruschetta a cura del Circolo Cinefotoamatori Hispellum.

I canti popolari saranno inoltre i protagonisti della giornata di festa con la 2ª Rassegna della Musica Tradizionale Umbra curata da Sonidumbria con il sostegno della Pro Loco – Spello, dell’Amministrazione Comunale e dell'Associazione Micrologus.

Dalle ore 9.30 alle 11.30 nell’Auditorium CeSAB – Chiesa di S. Maria della Consolazione di Prato – Via Fonte del Mastro II in programma un laboratorio di canto a cura di Barbara Bucci e di strumenti della tradizione a cura di Marco Baccarelli – Gabriele Russo (info e prenotazioni: 3478914556). Il pomeriggio alle ore 15.30 in piazza della Repubblica da non perdere l’esibizione della “Banda Bisunta” con la partecipazione degli alunni delle classi terze Scuola Primaria “I.C. G. Ferraris”, dell’Associazione Musicale Properzio, dei Gruppi di Musica Tradizionale Umbra e degli iscritti ai laboratori.

Durante la giornata al piano terra del Palazzo Comunale – Piazza della Repubblica sarà allestita la mostra fotografica L’Oro di Spello … in scatti delle classi terze scuola primaria realizzata in collaborazione con il Circolo Cinefotoamatori Hispellum. Alle ore 17.15 nella Sala dell’Editto ci sarà la premiazione dell’estemporanea di pittura dedicata a Spello e al suo Paesaggio Olivato realizzata dell’I.C. “G. Ferraris” in collaborazione con la Pro Loco Spello. Durante tutta la giornata nell’Atrio delle Volte Palazzo Comunale sarà allestito il mercatino dell’Olio Novello e dei prodotti del Monte Subasio a cura dei produttori del territorio.