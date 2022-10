L'Ordine di Malta torna nella piazze con le campagne di screening gratuite

L'Ordine di Malta, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, sabato 15 ottobre torna in piazza con la Giornata Nazionale che l'ordine religioso-laicale e ospedaliero dedica, in virtù delle sue prerogative principali, alla salute e alla cura dei bisognosi.

Il 15 ottobre anche a Perugia ci sarà modo per far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dai volontari al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità e allo stesso tempo presentare i diversi progetti e le iniziative che l’Ordine ha strutturato negli anni, a livello locale e nazionale, in favore delle fasce della popolazione più vulnerabili.

Il 15 ottobre, dalle 09 alle 19 appuntamento in piazza Italia per conoscere la realtà dell’Ordine di Malta in Italia e le sue attività. In piazza, oltre alle informazioni sarà possibile effettuare il controllo pressione e della glicemia e dimostrazione con manichino primo soccorso BLSD. Alle ore 11 e alle ore 16 inoltre sarà possibile visitare la chiesa dell’Ordine di San Luca in via dei Priori.

In Italia l’Ordine di Malta opera attraverso i tre Gran Priorati e le Delegazioni assistono bisognosi con mense, distribuzione di pasti e vestiti e con diversi progetti di assistenza; l’ACISMOM (Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta) segue la parte sanitaria con 1 ospedale a Roma e ambulatori in tutta Italia; il Corpo Militare è dedito all'assistenza sanitaria e umanitaria supportando la sanità militare in Italia e, in missioni di mantenimento della pace, anche all’estero; il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM presta servizi di pronto soccorso, servizi sociali, di prima emergenza e interviene in occasione di calamità naturali, operando in stretta collaborazione con il Dipartimento Italiano della Protezione Civile e con importanti accordi con vari enti civili e militari, tra cui la Guardia Costiera e le Capitanerie di Porto per l’accoglienza ai migranti.

Molte iniziative sono state avviate per contrastare la pandemia da COVID 19.

I volontari dell’Ordine sono intervenuti assistendo le categorie più fragili, persone in quarantena, anziani e disabili bisognosi di farmaci e viveri, e partecipando attivamente alla campagna vaccinale negli hub italiani.

Le energie dei volontari si stanno concentrando anche sull’emergenza Ucraina. Volontari in Italia collaborano all’accoglienza e assistenza dei profughi presenti in quasi tutte le regioni e alla raccolta di beni di prima necessità da inviare, tramite la rete internazionale dell’Ordine, direttamente nei Paesi più coinvolti nell’emergenza profughi.

Per saperne di più sulle attività dell’Ordine di Malta si può consultare il sito www.ordinedimaltaitalia.org oppure visitare le pagine dei social media Facebook @OrdinediMaltaAssociazioneitaliana, Instagram: #ordinedimaltaitalia

LA STORIA DELL’ORDINE DI MALTA

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta - fondato a Gerusalemme oltre 9 secoli fa - ha una duplice natura: è Ordine religioso laicale ed ente primario di diritto internazionale. Il carattere religioso dell'Ordine convive con la sua piena sovranità. Dal 1834 il governo dell’Ordine di Malta ha sede a Roma. La sua missione è di essere al servizio dei poveri, dei malati, dei rifugiati e di coloro che sono ai margini della società. I suoi 13.000 membri, gli 80.000 volontari permanenti, coadiuvati da oltre 40.000 tra medici, infermieri, ausiliari e paramedici, si prendono cura ogni giorno di anziani, disabili, bambini, rifugiati, senzatetto, malati terminali, lebbrosi, tossicodipendenti in 120 paesi del mondo. L’Ordine di Malta intrattiene rapporti diplomatici con scambio di Ambasciatori in112 Stati, tra questi la Repubblica Italiana e la Santa Sede. Ha inoltre rappresentanze ufficiali e osservatori permanenti presso le Nazioni Unite, l’Unione Europea e numerose organizzazioni internazionali.