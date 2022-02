Orchestra giovanile regionale dell'Umbria, un nuovo accordo per la sua promozione

Un nuovo accordo per la promozione e il sostegno dell’Orchestra Giovanile Regionale dell’Umbria è stato appena siglato con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, il sostegno della Fondazione Sant’Anna di Perugia, l’ospitalità del Comune di Deruta e il lavoro dell’Associazione La casa degli Artisti di Perugia. In questo modo l'attività dell'Orchestra, dopo un silenzioso lavoro all’ombra della pandemia, si ripropone al territorio in una nuova veste.

Il nuovo programma verrà presentato oggi alla Sala Sant'Anna di Perugia.

L’Orchestra, che il prossimo anno festeggerà il suo decennale, negli anni ha dato ampia dimostrazione di quanto i ragazzi coinvolti si impegnino con il cuore oltre che con la disciplina e la dedizione che ogni professionista deve possedere. Questo anche grazie alle famiglie e agli insegnanti che hanno avuto negli anni un ruolo determinante nell’accompagnare la crescita dei ragazzi con cura attenta e costante entusiasmo.