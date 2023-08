Orange Family, la storia continua: dalla sala arancione del Moma alle feste-raduno "Remember"

Dalle serate della sala arancione alle feste evento. La storia dell'Orange Family, staff di dj e organizzatori, prosegue da anni anche fuori dal privé che l'ha vista nascere alla fine degli anni Novanta. Passano gli anni, rimangono intatti spirito e intento: divertimento è buona musica, la house in particolare.

Dal privè dell'allora Moma, lo staff si è spostato a lavorare in altri locali per diventare il punto di riferimento dei gruppi giovanili del territorio, sui dischi di Dj Siso, Cucchia, Frau, Locchi accompagnati dalla voce di Mada Hitch e con la supervisione di Lorenzo Giovannini. Dal 2016 gli storici dello staff, "per puro gioco" sono ripartiti con il primo evento Remeber che tuttora torna a essere riproposto 4 volte l'anno. L'occasione per rinnovare i ricordi di quegli anni passati, ma anche per riproporre l'atmosfera delle storiche serate della Perugia che balla. Tra ricordi e voglia di mantenere viva una "tradizione", gli appuntamenti, cena più serata disco, fanno registrare sempre il tutto esaurito. Come l'ultima edizione estiva, quella in programma venerdì 8 settembre al Golf di Santa Sabina che ha già il sold out per le cene.