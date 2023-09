“Open District” il nuovo appuntamento in corso Garibaldi con il grande musicista Baba Sissoko

Cibo, musica e socialità saranno il cuore dell’appuntamento Open District in Corso Garibaldi, una giornata dedicata alla riscoperta del quartiere e alla rigenerazione urbana dello stesso.

Dall’ingresso di Corso Garibaldi, dunque di fronte Palazzo Gallenga, fino alla fine di piazza Domenico Lupattelli e via dei Pellari, sabato 9 settembre dalle 16.00 alle 24.00, sarà possibile vivere questa zona della città fra incontri, mercatini e street food.

Ospite di rilievo della manifestazione, con il concerto finale ad ingresso gratuito, sarà il musicista Baba Sissoko tra i maggiori polistrumentisti griot viventi, per una carriera ormai quasi trentennale costellata da innumerevoli progetti e prestigiose collaborazioni. Il musicista maliano è uno dei maggiori esponenti musicali della scena musicale africana.

Suonerà a Perugia all'insegna di un unico, grande messaggio di pace universale: “Ho imparato a suonare con mio nonno, con mio padre e con mia madre, la quale ancora canta insieme a me. La mia è da sempre una famiglia di musicisti, da generazioni e generazioni. Potrei considerare la mia famiglia come un conservatorio ‘naturale’ dove non si legge la musica ma si impara a fare musica. Puoi suonare con chi vuoi, ma i presupposti di base per far riuscire una musica vera, sincera, sono il rispetto, l'amore, il piacere di stare insieme, prima ancora che il suonare insieme”.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio e il contributo della Regione Umbria, che con il suo sostegno va a riconoscere il valore delle iniziative intraprese in questi anni. Viene inoltre realizzata grazie al contributo delle attività della zona: Umbrian Concierge, Dal Mi Cocco, Sapore Greco, Wang Noodles, Ristorante Mandela, Pizzeria Paciotti, Wang Noodles, Zin Zan, Il Giardino, Fuji chiken e dal contributo di Coop Centro Italia.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito e sarà possibile, come nelle altre occasioni, assaporare i piatti delle varie cucine italiane ed etniche del quartiere, caratteristica fondamentale e distintiva della zona.



Programma

- Dalle ore 16, apertura espositori-artigiani

- Dalle ore 17.30 alle 22.15, selezioni musicali in vinile (si alterneranno in console 5 collezionisti di vinili)

- Dalle ore 17.00, merenda di quartiere con i street food della zona

- Alle ore 17.30, presentazione progetto partecipato "Borgo sa" e prime considerazioni sui processi di valorizzazione turistica a cura del professor Mariano Sartore, Dipartimento Scienze Politiche UNIPG

- Alle ore 18, presentazione del libro ‘Una storia nonviolenta’ a cura della Fondazione Aldo Capitini alla Biblioteca San Matteo degli Armeni

- Dalle ore 19 in poi sarà attivato per tutta la sera il circuito di street food della via per aperitivo e cena

- Alle ore 21, concerto di Federico Sirianni Duo in via dei Pellari, con ospite Giulia Zeetti.

- Alle ore 22.15, concerto di Baba Sissoko (Blues- Mali) in piazza Lupattelli