Only Wine Festival: torna il Salone del vino e delle cantine italiane. Come avere i biglietti a prezzi scontati

Dopo lo stop forzato del 2020, Città di Castello torna ad ospitare, il 19 e 20 giugno prossimo, la settima edizione di Only Wine Festival, il Salone dei giovani produttori e delle piccole cantine italiane.

Si tratta dell’unica manifestazione e mostra mercato in Italia dedicata ai produttori under 40 ed alle case vinicole con meno di 15 anni di storia. Saranno 100 i produttori selezionati da Ais - Associazione Italiana Sommelier in tutta Italia, presenti alla manifestazione con oltre 100 etichette in degustazione.

Novità di questo 2021 il format outdoor per far fronte alle disposizione anti-Covid. L'evento infatti verrà ospitato a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio ed occuperà l’intero parco per l’area espositiva.

Tornano poi le degustazioni libere, assaggi illimitati ai banchi dei produttori grazie ai ticket scontati proposti da ShopToday. Il ticket comprenderà calice, portacalice e degustazioni illimitate delle oltre 100 etichette presenti alla fiera. CLICCA QUI PER I BIGLIETTI A PREZZI SCONTATI

Only Wine Festival è anche una mostra mercato in cui è possibile acquistare singole bottiglie di vino dalle cantine e dai produttori presenti dopo averle assaggiate.

