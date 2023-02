Only Wine fa dieci: selezionati i 100 protagonisti. Le date

Prezzo non disponibile

Only Wine sta tornando con moltissime novità. Il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine ha chiuso ufficialmente la selezione dei suoi 100 produttori che faranno parte della “squadra 2023” per spegnere insieme la decima candelina. Al suo fianco sempre il Comune di Città di Castello che ospita e patrocina la manifestazione sin dalla prima edizione e che quest’anno organizzerà insieme ad Only Wine alcuni Eductour rivolti a Tour Operator Nazionali e Internazionali.

Sabato 22 e domenica 23 aprile nello splendido scenario di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, nel cuore. della cittadina Umbra, ci si immergerà nei meandri enoici delle 20 regioni italiane rappresentate dai vignaioli under 40, con meno di 7 ettari di terreno o con meno di 15 anni di storia.

“Siamo pronti a ripartire con entusiasmo e con grandi novità - afferma l’ideatore della manifestazione Andrea Castellani – Tra queste voglio evidenziare la nascita di un Temporary Restaurant durante le giornate della mostra mercato con una carta di vini esclusivamente composta dalle etichette dei nostri produttori.”

La formula a banco d’assaggio rimane la stessa di sempre con l’aggiunta della giornata del lunedì dedicata agli operatori del settore, che avranno la possibilità di conoscere vis a vis le cantine e i loro prodotti.

Only Wine è una manifestazione nata 10 anni fa e divenuta subito un riferimento per appassionati e operatori del settore curiosi di assaggiare vini non banali e di conoscere produttori e vignaioli di realtà che difficilmente si possono incontrare nelle principali fiere del vino nazionali e internazionali.

Confermato anche il format della mostra mercato, da sempre utile ai produttori per farsi conoscere anche tramite la vendita diretta dei propri vini, con riscontri importanti data l’affluenza che sfiora i 5000 ingressi nelle due giornate di evento.

Francesco Saverio Russo di Wine Blog Roll, Pietro Marchi, presidente di Ais (Associazione Italiana Sommelier) Umbria e Chiara Giorleo sono i co-organizzatori di Only Wine 2023 insieme ad Andrea Castellani.