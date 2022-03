Only Wine 2022, torna a Città di Castello il salone nazionale dedicato ai giovani vignaioli, all'insegna di nuove importanti collaborazioni

Città di Castello tornerà ad ospitare, dal 30 aprile al 2 maggio, l’Only Wine, il salone dei giovani produttori di vino under 40 e delle piccole cantine. La sede della manifestazione sarà come sempre il cinquecentesco Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, che con il suo splendido giardino, ospiterà i banchi d’assaggio delle 100 cantine provenienti da tutta Italia.

Grazie al prezioso lavoro di selezione dei partecipanti e al supporto dell’Associazione Italiana Sommelier, si potranno degustare prodotti esclusivi di giovanissimi vignaioli, sempre più preparati e attenti al recupero delle tradizioni. “Only Wine – spiega l’assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri - è una manifestazione di rilievo ormai nazionale, l’unica in Italia dedicata ai giovani produttori vitivinicoli che coniuga la qualità del saper fare italiano, alla bellezza della nostra città. Un evento in cui crediamo fortemente che torna a pieno regime a Città di Castello per valorizzare il grande patrimonio culturale, umano ed economico che è legato al mondo del vino in un contenitore d’eccezione, la nostra città che si prepara ad accoglierevisitatori e turisti. Quello con Only Wine – conclude Guerri, nel ringraziare il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Citta’ di Castello e associazione Palazzo Vitelli a San Egidio, avvocato Fabio Nisi, per aver ancora messo a disposizione della manifestazione una location unica sotto ogni profilo - è ormai un connubio consolidato di cui andiamo molto fieri, riaprire la stagione dei grandi eventi aperti al pubblico con un appuntamento nazionale dedicato ai giovani che fanno impresa nel mondo del vino è soprattutto in questo momento un segnale importante di fiducia e di ripresa”.

Le novità del 2022

Per l’edizione di quest’anno l’attenzione si concentra sempre di più sui giovanissimi vignaioli: per la prima volta la FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti collabora con la manifestazione nella definizione dei contenuti dei seminari di approfondimento, puntando su temi di grande importanza per la Federazione e per l’intero settore vitivinicolo italiano. Una sinergia che dimostra quanto l’ONLY WINE non sia solo una mostra mercato, ma una vera esperienza che punta a creare connessioni: da un lato tra il pubblico e le cantine, dall’altro tra gli stessi produttori.

Parte da quest'anno, inoltre, l'esclusiva collaborazione con la nota critica enogastronomica Chiara Giorleo. All'interno dell'evento ci sarà infatti anche un'area tematica curata dal divulgatore enoico e wine blogger Francesco Saverio Russo dedicata a quelli che i francesi chiamano vins de soif.

Folto il programma di degustazioni guidate e masterclass disponibili per l'adesione nel sito www.onlywinefestival.it. Ulteriore novità quella del lunedì mattina che sarà dedicata esclusivamente ai media e ai buyers, che avranno la possibilità di partecipare alla degustazione tecnica dei prodotti delle cantine di ONLYWINE.