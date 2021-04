Oliviero Toscani docente d'eccezione alla UniPG per gli studenti del corso di Design

Un maestro d'ccezione terrà due lezioni agli studenti del Laboratorio di Retail Design (condotto dalla prof.ssa Elisabetta Furin) e nell'ambito del modulo di Fotografia (titolare prof. Francesco Bono), attivati Corso di Laurea in Design per l'a.a. 2020-2021: si tratta di Oliviero Toscani. Il celebre artista che ha dato vita a immortali campagne pubblicitarie nel settore moda e non solo.

Nei pomeriggi di mercoledì 28 aprile e mercoledì 5 maggio 2021, a partire dalle ore 15:00, gli studenti si collegheranno alla lezione in modalità telematica attraverso la piattaforma Teams. Nel corso della lezione del 28 aprile sarà assegnata agli studenti un'esercitazione pratica, i cui esiti saranno commentati criticamente nella lezione del 5 maggio da parte di Oliviero Toscani Studio e Settimio Benedusi.

Il corso universitario

Il corso di Educazione mediale dell'Università dgeli Studi di Perugia si propone come un viaggio nel mondo delle immagini, con particolare riguardo ai campi della fotografia e del cinema. Il corso si interroga inoltre su cosa sia una immagine, sul rapporto fra questa e l’oggetto rappresentato e sulla interazione fra immagine e spettatore.