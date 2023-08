"Ogni angolo ogni pietra", una magica performance dove san Francesco d’Assisi compose il Cantico delle Creature

Assisi si sa, è una città magica, spirituale e misteriosa. Ogni suo spazio, ogni suo sasso nasconde emozioni, custodisce storie. Allora ecco che, come ogni anno agli sgoccioli dell’estate, il progetto “Ogni angolo ogni pietra” regala allo spettatore un viaggio nell’anima della città.

Questa terza edizione si terrà da martedì 5 a giovedì 7 settembre con “Città di Poeti - Esplorazione itinerante dell’universo lirico di Assisi” tre giorni di esplorazione attraverso le liriche degli autori nati o passati ad Assisi nei secoli.

La direttrice artistica Fulvia Angeletti spiega: “Ogni angolo ogni pietra è per noi una continua e stimolante sfida per far emergere aspetti, luoghi e voci della città attraverso modalità e linguaggi sempre diversi. Questa performance in particolare rappresenta una grande e inedita operazione culturale. Siamo oltremodo felici del notevole contributo di tanti artisti, di riavere Maria Paiato che ha già lavorato con noi per gli spettacoli su Pasolini e, per la prima volta in un nostro progetto, il contributo di Fabrizio Gifuni.”

Lo spettacolo è un’immersione nella profondità della parola poetica, un dialogo continuo tra suono, attori e danzatori con il luogo scelto per questo evento, i verdi dintorni della chiesa di San Damiano, la casa in rovina che San Francesco volle riparare per conto di Dio e dove compose il Cantico delle Creature.

“Città di Poeti” getta un ponte, in questa drammaturgia originale e sperimentale, che va dalle elegie di Properzio alla raffinata musicalità di Giovanni Bini Cima, passando per le canzoni di Metastasio e le meditazioni paesaggistico spirituali di Maria Luisa Fiumi oltre alle immagini e alle suggestioni di poeti come Piero Mirti, Giuseppe Leonelli, George Herbert e Louis Le Cardonnel. Otto autori che, in questo omaggio, si avvicendano fino a dissolvere nell’esperienza degli spettatori, i contorni e le distanze.

“Ogni angolo ogni pietra” vede confermata la collaborazione tra la direttrice artistica Fulvia Angeletti e il regista Samuele Chiovoloni. La performance si articola intorno ad un progetto sonoro originale di Gianfranco De Franco e Nicola Fumo Frattegiani che si avvale della partecipazione straordinaria, in voce, di Fabrizio Gifuni e Maria Paiato. La performance coinvolge inoltre gli attori Francesco Bolo Rossini, Amedeo Carlo Capitanelli, Ludovico Rohl, il danzatore Paolo Rosini, la cantante Federica Bocchini e la compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili, con le voci di Mauro Cardinali, Caterina Fiocchetti, Daphne Morelli e Giulia Zeetti.

“Dopo le edizioni precedenti abbiamo voluto decentrare la nostra prospettiva, ritagliarci uno spazio fuori dal centro della città ed esplorare una nuova meta. In questo senso l’associazione fra i luoghi di Francesco e la poesia, benché laica, è stata consequenziale e feconda” ha concluso il regista Samuele Chiovoloni.

Il progetto originale è ideato e organizzato dal Piccolo Teatro degli Instabili realizzato con il sostegno del Comune di Assisi e inserito nel programma “Le Pietre parlano – Speaking stones”, progetto totalmente finanziato dal bando del Ministero dell’Interno 2022, con il patrocinio dell’Accademia Properziana del Subasio e la collaborazione del Santuario di San Damiano – Frati Minori dell’Umbria e della Fondazione Elpis.



Programma:

Da martedì 5 a giovedì 7 settembre alle ore 19:00 prevista la partenza dall’Oasi Sacro Cuore, Viale Vittorio Emanuele II, n.5 Assisi (PG)

La performance è itinerante e prevede un percorso prevalentemente in discesa di 1,5 km circa per un pubblico di max. 50 spettatori a serata. Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi.

Parcheggio consigliato: Porta Nuova. Al termine: servizio navetta gratuito per tornare al parcheggio.