Oggi gli Etruschi del Ponte incontrano i gemelli di Otricoli. Fornendo continuità al tema di Velimna 2021, dedicato a “Etruschi e Romani”. Il presidente Antonello Palmerini, i suoi consulenti e collaboratori, hanno deciso di realizzare un “gemellaggio storico” tra gli Etruschi di Velimna e i Romani di Otricoli nell’estremo sud della Regione, a un passo dai confini con il Lazio. Il programma dell’evento – ci ricorda Gino Goti – prevede la partenza dalla sede della Pro Ponte in via Tramontani, 5 – Ponte San Giovanni – alle 7.30 di stamane. Il trasferimento avviene con mezzi propri, nel rispetto delle normative anti-covid.

L’arrivo ad Otricoli sarà salutato dalle autorità locali e dai rappresentanti del “Gruppo storico Romano” che accompagneranno gli “etruschi” del Ponte a visitare l’interessante parco archeologico con le rovine dell’imponente anfiteatro romano, il fornitissimo antiquarium, il porto sul Tevere, la Collegiata di Santa Maria Assunta, la chiesa barocca di San Giuseppe di Leonessa.

Nel corso della mattinata, sarà sancito il gemellaggio con l’accordo di una rappresentanza romana in costumi storici nel corso del programma di Velimna nei primi giorni di settembre. Una di quelle ricostruzioni puntuali, in termini storici e di costumi realizzati ad arte. Non scimmiottamenti approssimativi, ma armi e mise rigorosamente curati da professionisti. Fra i quali ci piace annoverare il nostro formidabile disegnatore Moreno Chiacchiera, folignate d’origine, sansavinese d’adozione.