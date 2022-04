"L'occupazione italiana in Jugoslavia", se ne parla il 23 Aprile alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni in una conferenza-recital

Sabato 23 Aprile, in prossimità della ricorrenza del 25 aprile, la Biblioteca San Matteo degli Armeni, specializzata sui temi della pace, della nonviolenza, dei diritti umani, del dialogo interculturale e interreligioso, ospita la conferenza-recital dal titolo "L'occupazione italiana in Jugoslavia. Gli internati montenegrini in Umbria (1941-1943)". Sarà un momento per riflettere su episodi della nostra storia nazionale e locale meno conosciuta.

In questi tempi così drammatici, con istanze che si pensava lasciate alle spalle nel secolo scorso, si cerca di capire meglio, attraverso la narrazione e l'analisi delle vicende dell' occupazione italiana della Jugoslavia a cura dello storico ed esperto Dino Renato Nardelli, il nostro presente.

Voce narrante sarà quella di Stelio Alvino che accompagnerà con la lettura di brani tratti dalle memorie di Dragutin Drago V. Ivanovic, internato a Colfiorito e pagine tratte da «Trieste sottosopra» di Mauro Covavich.



L'evento è organizzato dall'Associazione "Vivi il Borgo" con il patrocinio del Comune di Perugia.