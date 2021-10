“O que arde”, il dramma della natura bruciata. A Perugia, proiezione e dibattito con PerSo

Prezzo non disponibile

Lunedì 18 ottobre, nell'ambito delle attività promosse dal Centro di Studi galeghi in collaborazione con “PerSo – Perugia Social Film Festival” e Sapereambiente, sarà proiettata a Perugia la pellicola di Oliver Laxe premiata nel 2019 a Cannes, “O que arde”, il dramma della natura bruciata. Si tratta di un'opportunità per riflettere sul dilemma della coscienza al cospetto dei luoghi dati alle fiamme (ore 21, Sala dei Notari).

Il film rappresenta la seconda realizzazione del cineasta franco-spagnolo, dopo il successo di “Mimosas”, con il quale Laxe si era aggiudicato il Grand Prix della Semaine de la Critique a Cannes nel 2016. Sei anni prima il regista, trentenne e ormai fra le rivelazioni del cinema internazionale, aveva presentato alla Quinzaine des Réalisateurs il documentario “You All Are Captains”, altro capolavoro d’immagini e atmosfere. La parte critica di “O que arde” è proprio quella visiva, complice la direzione della fotografia di Mauro Herce.

"Nell’alternarsi di immagini e volti che puntellano la trama - spiega Ginevra Amadia di Sapereambiente -, Laxe favorisce l’allontanamento dello spettatore nell’asciuttezza contenutistica che non induce all’immedesimazione. Impone piuttosto di scandagliare nei rapporti umani, un corpo a corpo con il dolore taciuto. Più che un re-enactment di rigore estremo, a cavallo tra documentario e opera fittiva, “O que arde” è dunque un film spoglio, che rifugge la gratuità visiva per godere della ricerca, per lasciare a chi guarda il fascino di uno stato primario sia esso visivo, mentale, o ancora interno alle relazioni".

Dopo la proiezione segguirà un dibattito.