“Weekend", da domani scaricabile online il nuovo singolo di Frammenti

Dal 7 giugno 2024 su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “ Weekend " (etichetta Astralmusic), il nuovo singolo di Frammenti, un brano dal sound electro-pop che rappresenta in pieno lo stile del duo composto da Simone Federici e Eugenio Maglio.

Il progetto nasce ufficialmente nel 2021 con l'uscita del primo singolo "Un Attimo" feat. SpaceOne, che sale in vetta alla classifica artisti emergenti del MEI. Partecipano a numerosi concorsi a livello nazionale (tra cui Una Voce per San Marino, Tour Music Fest, SanremoRock, Festival di Castrocaro, Una Voce per l'Europa, Roma Music Festival) ottenendo importanti riconoscimenti e premi. Nel 2022 esce "Fuoco e Cenere", distribuito da Universal Music Italia, il singolo conferma l'ottimo risultato di esordio (+500k streaming sulle principali piattaforme di distribuzione digitale & Youtube).

Nel 2023 esce "Paradiso & Inferno" prodotto insieme a Orph3us, brano con cui vincono la 17ma edizione del Roma Music Festival (Categoria Band) e che riscuote un ottimo successo radiofonico attestandosi per più di quattro settimane al 1° posto nazionale radio emergenti e raggiungendo il 2° posto nazionale con il videoclip firmato Papos Film Maker. Il 2024 inizia con la partecipazione alle semifinali di "Una Voce per San Marino" dove presentano in anteprima il nuovo singolo "Weekend" con cui prosegue la collaborazione con Orph3us. Sempre nel 2024 sono stati finalisti al festival “Zocca Paese della Musica”.