Nuovo Polo Culturale di San Rufino ad Assisi, sabato l'inaugurazione: "Immenso valore storico e contenutistico"

Sabato 19 giugno Assisi vedrà l’inaugurazione del nuovo Polo culturale di San Rufino, formato dalla biblioteca e dall’archivio diocesani, nonché dall’archivio capitolare. Si tratta di un importante evento, perché il polo culturale riveste un "immenso valore storico e contenutistico per la notevole quantità di volumi, libri e manoscritti presenti" come afferma don Cesare Provenzi, priore della cattedrale di San Rufino. "L’allestimento - prosegue il priore - in un unico contesto della biblioteca e dei due archivi, che si snoderanno su due piani, rappresenta un’importante acquisizione per l’intera città. Un punto di studio, ricerca, aggregazione, approfondimento a disposizione di appassionati, storici, studenti e l’intera comunità”.

L’incontro sul tema “Tra radici e futuro” sarà aperto dai saluti di don Cesare Provenzi, di Giovanna Giubbini, soprintendente della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e di Stefania Proietti, sindaco di Assisi. Seguiranno la relazione di Pier Maurizio Della Porta, direttore dell’archivio e biblioteca diocesani e le conclusioni del vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino monsignor Domenico Sorrentino.

La cerimonia si concluderà con l’inaugurazione e la visita dei locali.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Youtube diocesidiassisi e sulla pagina Facebook Diocesi Assisi-Nocera-Gualdo.