Nuovi insoliti itinerari culturali nel fine settimana di Perugia 1416: dalla chiesa di Santa Giuliana alle antiche fabbriche della città in lingua inglese

Nuove esperienze di trekking urbano all'insegna della cultura, per scorpire la città di Perugia sotto una veste insolita.

Tornano infatti le proposte di Gran Tour Perugia , l'impresa perugina a conduzione femminile che promuove le bellezze storico artistiche del territorio attraverso viste guidate a tema specifico, non solo per i turisti, ma anche per gli abintanti della città.

Venerdì 10 giugno, alle 17,30 nel foyer del teatro Morlacchi di Perugia, si terrà la presentazione del libro “Alfabeto Perugia – Il DNA tipografico della città” Paolo Belardi e Valeria Menchetelli edito da Fabrizio Fabbri Editore. All’incontro interverranno gli autori, coordina Maria Elisa Giulietti. Ingresso gratuito.

Sabato 11 giugno, alle 10.30, si terrà invece la visita guidata in lingua inglese “Factories and the city – Fabbriche in città” dedicata a chi vuole rispolverare la propria conoscenza della lingua.

Ancora sabato, ma alle 16, riaprono le porte del monastero di Santa Giuliana, un tempo abitato dalle monache, oggi sede della prestigiosa scuola di Lingue Estere dell’Esercito. La visita guidata permetterà di ammirare gli affreschi della chiesa, il chiostro e altre zone solitamente chiuse al pubblico. il complesso di Santa Giuliana è un luogo di grande fascino.

Domenica, ore 10.30, in occasione di Perugia 1416, il tour “Braccio da Montone: storia e luoghi del condottiero”.