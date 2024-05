Nuova vita ai tessuti di scarto: a centro commerciale Collestrada la moda è ecologica

Evento sulla sostenibilità ambientale attraverso la sensibilizzazione i più giovani al riutilizzo creativo dei vestiti dismessi al centro commerciale Collestrada. L’idea è frutto della collaborazione con l’Istituto Ipsia Cavour Marconi di Perugia, con cui il centro commerciale ha unito le forze per organizzare un evento green sull'importanza di contribuire a ridurre il volume di rifiuti tessili ed il relativo impatto ambientale.

Questa iniziativa green mira ad educare le persone su come adottare abitudini più eco-friendly ed a incoraggiarle a fare scelte più sostenibili per il bene del pianeta. Un'opportunità per promuovere la sostenibilità e l'educazione ambientale attraverso la creatività.

L’evento si svolgerà dal 13 al 19 maggio ed è costituito da una mostra di abiti prodotti con tessuti riciclati realizzati dagli studenti dell’Istituto Ipsia Cavour Marconi e da due laboratori, tenuti dagli insegnanti del medesimo istituto, dedicati alle scuole elementari e medie del territorio per far vivere agli alunni in visita un’esperienza green unica. Le attività laboratoriali prevedono il coinvolgimento diretto dei piccoli presenti nella creazione di opere d'arte originali e creative con il riuso di tessuti, che i clienti potranno ammirare in esposizione nel Centro Commerciale sabato 18 e domenica 19 maggio.

Il progetto green si concluderà domenica 19 maggio alle 17 con la sfilata fashion ecologica: “Riciclando moda”, i cui protagonisti saranno gli alunni dell’Istituto Ipsia Cavour Marconi, che indosseranno gli abiti green realizzati da loro stessi e quelli con il contributo dei piccoli studenti.

L’attenzione ai temi ambientali continuerà al Centro Commerciale Collestrada dal 25 Maggio al 02 Giugno con la raccolta solidale di abiti di seconda mano in collaborazione con “Humana”, l‘organizzazione umanitaria che si occupa della raccolta e del recupero di abiti usati, volta alla vendita degli stessi nei paesi del Terzo Mondo, in un’ottica di economia circolare, upcycling e sostenibilità.

Tutti i clienti saranno chiamati a donare i propri abiti in disuso, presso la postazione allestita in Galleria, e riceveranno Gadget o Gift Card del Centro Commerciale Collestrada.

Come sempre, il Centro Commerciale Collestrada si impegna attivamente anche su temi socialmente importanti, ponendosi come fonte d’ispirazione per i propri clienti, nel compiere azioni sostenibili per l’ambiente e per la propria quotidianità. Un gesto che contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e alla sensibilizzazione sul tema della sostenibilità.