Nove nomination per due produzioni del Teatro Stabile dell'Umbria ai Premi UBU 2022, il 12 Dicembre le premiazioni

Sono ben 9 le candidature per le produzioni del Teatro Stabile dell'Umbria al celebre Premio Ubu 2022, il riconoscimento più importante di teatro in Italia in ambito teatrale. La notizia è stata annunciata lunedì 21 novembre in diretta su Radio Tre. Si tratta di 6 nomination per Chi ha paura di Virginia Woolf?, 3 per La signorina Giulia: “Sono particolarmente felice per le nomination delle nostre produzioni ai Premi Ubu 2022 – il commento del Direttore del TSU Nino Marino –. Oltre al gradimento e al calore del pubblico che stanno ottenendo gli spettacoli in tournée nei principali teatri italiani, oggi arriva questo grande riconoscimento grazie alle preferenze espresse dalle firme più importanti della critica nazionale. La mia gratitudine va al grande lavoro degli artisti che hanno riconosciuto il Teatro Stabile dell’Umbra come una casa accogliente per esprimere il proprio talento”.

Sei le nomination per Chi ha paura di Virginia Woolf? l'opera di Edward Albee diretta da Antonio Latella: migliore spettacolo dell'anno, migliore regia, miglior attore Vinicio Marchioni, migliore attrice Sonia Bergamasco, miglior attore under 35 Ludovico Fededegni, miglior progetto sonoro o musiche originali Franco Visioli.

Tre le candidature per La signorina Giulia di Strindberg con la regia di Leonardo Lidi: migliore regia, migliore attrice o performer under 35 Giuliana Bianca Vigogna, miglior disegno luci Nicolas Bovey.

Gli spettacoli e gli artisti sono stati scelti da una rosa di 80 critici, chiamati a esprimersi sui migliori spettacoli (e artisti) della passata Stagione per 17 categorie in concorso. La premiazione si terrà lunedì 12 dicembre presso il Teatro Arena del Sole di Bologna, in diretta radiofonica su Rai Radio3 per Radio3 Suite.