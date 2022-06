Notti magiche (cinefile) al Tempio. Se lo spettatore non viene in sala, m’invento lo schermo mobile (e il fresco) per attirarlo

Notti magiche (cinefile) al Tempio. Se lo spettatore non va in sala, m’invento lo schermo mobile (e il fresco) per attirarlo.

Partita ieri, con grande riscontro di pubblico, la prima esperienza di cinema sotto le stelle al Borgo d’Oro. Una risposta superiore ad ogni previsione. Tanto che l’ex orto del prete del tempio di San Michele è stipato di spettatori.

Stavolta Bizzarri ha visto giusto. Mentre non ha funzionato l’arena cinematografica di Pila, sembra andare alla grande questa appena inaugurata. Sarà la location splendida, con la torre che occhieggia dietro il telo?

Sarà, forse, il fresco e la brezza quanto mai graditi?

Sta di fatto che, se tutto va secondo i piani, l’esperimento risulta felicissimo. Buona la programmazione, ottimo il sistema audio-video. Tante eccellenti ragioni per frequentare questo Zenith open air, aperto fino al 30 giugno.