Notte Verde Bianca Rossa, apertura notturna del Museo di storia naturale di Città della Pieve

Apertura notturna straordinaria per il Museo di Storia Naturale e del Territorio al Piano Nobile di Palazzo Corgna a Città della Pieve. A farsene carico è il Gruppo Ecologista “Il Riccio” nell’ambito della “Notte Verde Bianca Rossa” organizzata dall’Amministrazione Comunale di Città della Pieve in collaborazione con gli operatori economici locali e Sistema Museo. Tema della serata quest'anno è il made in Italy.

Sabato 6 e domenica 7 agosto dalle ore 20 alle 24 esperti e volontari del “Riccio” avranno il piacere di accogliere tutti coloro che vorranno visitare questo importante, interessante, ricco e originale Museo pievese.

La visita sarà arricchita dalla presentazione in anteprima dello spazio Zafferano all’interno del Museo, realizzato con la collaborazione del Consorzio “Il Croco di Pietro Perugino Zafferano di Città della Pieve - Alberto Viganò”, e da interventi su tematiche scientifiche, naturalistiche, ambientali: erbe e decotti, insetti impollinatori, uccelli tra volo e leggende, grazie alla presenza degli esperti Riccardo Testa, Mario Morellini, Duilio Venturini, Guerrino Bordi.