Notte dei Musei, sabato simposio e danza etrusca all’Ipogeo dei Volumni

La Direzione regionale dei Musei dell'Umbria annuncia un interessante evento, in programma per sabato 3 Luglio. Si tratta di un banchetto con relativo spettacolo spettacolo di danza etrusca. L’allettante, originale, programma è proposto immancabilmente dall’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone (via Assisana,53, Ponte San Giovanni, PG) in occasione della Notte europea dei musei.

Più nel dettaglio, alle ore 19 il banchetto e simposio etrusco si svolgerà in compagnia dell'archeologo Stefano Marotta; alle ore 19.30 apericena con pietanze caratteristiche locali; alle ore 21.15 sarà la volta dello spettacolo di "danza etrusca".

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa anticovid.