Norcia, un fine settimana di musica con gli eventi dell'Estate Nursina 2021

Anche l'estate Estate Nursina 2021 con il suo cartellone entra nel vivo con la musica la protagonista del prossimo week end.

Sabato 7 agosto a salire sul palco in Piazza San Benedetto sarà la tribute band dedicata a Zucchero Fornaciari che riproporrà i maggiori successi del cantautore emiliano, tra rock, pop e blues passando per canzoni da 'Il volo' a 'Per colpa di chi', 'Diamante' e 'Diavolo in me'. Una serata che promette spettacolo e divertimento, come è nelle corde dell' originale cantautore.

Domenica 8 agosto alle 21, altra serata esclusiva nell'ambito del progetto 'Omaggio all' Umbria', con la Toni Novi Toni Comites Orchestra diretta da Stefano Mhanna che si esibirà anche come solista ne”Le Quattro Stagioni “ di Antonio Vivaldi con Stefano Ragni che presenterà le musiche. L’originalità di tale concerto consiste nella presenza all’inizio di un trio formato da Mosè Chiavoni clarinetto, da Lincon Almada arpa venezuelana e percussioni e dalla cantante Chiara Friselli che si esibirà con un’arpa colombiana e con un tamburo. In programma musiche sudamericane , indiane e tarantelle napoletane.

Tutti gli spettacoli del cartellone sono ad ingresso gratuito, in ottemperanza alle normative anti contagio e in possesso di Green Pass.