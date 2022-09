Norcia, dopo due anni torna l'Oktoberfest in piazza con i prodotti tipici bavaresi

Norcia, dopo due anni di stop a causa del Covid, torna l'oOktoberfest in piazza con i prodotti tipici bavaresi e il suggello dell'amicizia con Ottobeuren.

Da venerdì 2 a domenica 4 settembre, in piazza San Benedetto a Norcia, torna il tradizionale appuntamento di settembre con l'Oktoberfest, per un week end all'insegna della tradizione, della gastronomina e dell'amicizia che lega Norcia alla città di Ottobeuren in Baviera in un gemellaggio che ha suggellato l'ufficialità dei suoi 40 anni lo scorso luglio.

Dalle ore 18.30 sarà possibile degustare i prodotti tipici di una delle più conosciute feste al mondo, provenienti direttamente dalla Baviera. Wurstel, kartoffen, crauti, stinco e birra tedesca, allegria e tanta musica accompagneranno le serate con le sonorità tipiche della Baviera della Gnuco Alpen Sgnapa Band, la Barzilian Samba dei Mama Oxum e la voce di Deborah Valli.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’associazione Vecchi Leoni, l’associazione ‘Amici di Ottobeuren' e patrocinata dal Comune di Norcia.