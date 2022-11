Non solo vino, ma anche cultura, jazz, lirica e teatro: arriva “Torgiano Winter"

Si chiama “Torgiano Winter" la manifestazione che andà in scena al MUVIT Museo del Vino, abbinando vino e cultura, in progamma dal 25 novembre 2022 al 24 marzo 2023 con 8 appuntamenti tra reading teatrali, presentazioni di libri, concerti jazz e di lirica.

Il primo evento di questo speciale cartellone si terrà venerdì 25 novembre 2022, a Torgiano, alle ore 21, presso la Sala Sant'Antonio (Piazza Sant'Antonio, 6) con il reading teatrale "Parole nel calice" di e con Massimiliano Finazzer Flory, drammaturgo, attore, regista di teatro e cinema.

Lo spettacolo sarà preceduto dall'inaugurazione della manifestazione che si terrà al MUVIT Museo del Vino alle ore 19.30 con i saluti istituzionali, una visita guidata alle collezioni e un aperitivo.

Nel calice la storia della nostra cultura

Da Dante a Borges, da Manzoni a Baudelaire, la letteratura ha da sempre in compagnia della poesia dato voce e volto alla terra, al bisogno dell’uomo di sentire i sentimenti con le parole. A volte intorno a una tavola come per l’ultima cena di Leonardo la storia dell’arte e la storia della scienza si sono accomodate per celebrare la bellezza. Con un viaggio tra memoria, immagini ed emozioni. Parole nel calice invitano tutti a sorseggiare una serata teatrale unica nel suo repertorio.

Massimiliano Finazzer Flory è drammaturgo, attore, regista di teatro e cinema. È uno dei massimi promotori della lingua italiana all’estero attualizzando con i suoi nuovi format la storia dell’arte. Ha rappresentato in oltre 30 Paesi del mondo le sue opere.

Ha diretto diversi film per Rai Cinema come “Essere Leonardo da Vinci” pluripremiato negli Stati Uniti, “Ali Dorate” e “La Musa Inquieta” entrambi presentati durante la 76^ e 77^ Mostra del Cinema di Venezia. Sono di prossima uscita (2022) il film “Un coach come padre” e il film su Pier Paolo Pasolini “Altri Comizi d’Amore”. Per Tim Vision ha realizzato e prodotto nel 2021 “DANTE, per nostra fortuna”.

In teatro ha debuttato al Piccolo Teatro di Milano (2005). Nel corso della sua carriera ha allestito i suoi spettacoli e recitato in Teatri d’opera e luoghi musicali di rilevanza internazionale come: Teatro la Fenice – Venezia; Teatro Regio – Parma; Teatro San Carlo – Napoli; Teatro Verdi – Pisa; Teatro Petruzzelli – Bari; Teatro Verdi – Trieste. All’estero a New York, Washington, Miami, San Francisco, Chicago. A Brisbane (Australia), al Cairo, in Mongolia, in Kazakistan, in Russia e Giappone. Nella sua carriera si è incentrato a realizzare le biografie e spettacoli su grandi personaggi come: Virgilio, Rilke, Borges, Mahler, Manzoni, Collodi, Marinetti, Baudelaire, Leonardo da Vinci, Beethoven, Verdi, Dante Alighieri. È stato per dieci anni direttore artistico a Palazzo Barberini, Roma de “Il gioco serio dell’arte”.

Dal 2004 al 2008 è stato direttore artistico del Duomo di Milano con “A passo d’uomo”, i grandi dialoghi che pongono a diretto confronto il pensiero laico e cristiano. Direzione artistica che si rinnova per il 2021 con il progetto “Dante in Duomo”, la lettura integrale della Divina Commedia nel Duomo di Milano conclusasi con l’onore di avere ricevuto una lettera di attenzione dalla Segreteria di Stato per conto del Santo Padre. Numerose le onorificenze e gli incarichi istituzionali dal 2002 ad oggi.

Tutte le iniziative sono organizzate dalla Fondazione Lungarotti, con il sostegno della Fondazione Perugia e del Gruppo Lungarotti e la collaborazione del Comune di Torgiano.