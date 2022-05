Non solo Medioevo, in Umbria si celebra anche “La Festa del Rinascimento”, ecco dove

Una nuova identità visiva che vuole evidenziare e valorizzare i contenuti di cui è pregna La Festa del Rinascimento, coniugando le diverse anime della festa: la bellezza dell’arte e dei luoghi, la raffinatezza e la cura dei dettagli, la passione, la natura, la conoscenza, la Storia.

Non solo Medioevo, che vede nella città di Gubbio tenersi il celebre Festival, ma in Umbria si parla anche di Rinascimento. Nella cittadina di Acquasparta (Tr), infatti, dall’11 al 26 giugno 2022 si svolgerà La Festa del Rinascimento”, presentata nei giorni scorsi alla stampa con la sua rinnovata identità visiva.

"In occasione della sua XXIII edizione, La Festa del Rinascimento si racconta in un modo nuovo, facendo tesoro della ricchezza che in tanti anni di appassionato impegno i componenti dell’Ente Il Rinascimento ad Acquasparta ed i numerosi contradaioli di Ghetto, Porta Vecchia e San Cristoforo hanno costruito fondendola con la storia della nostra città - ha spiegato Chiara Andreucci, Presidente Ente Il Rinascimento ad Acquasparta che ha proseguito - Storia importante che ha contribuito a cambiare la Storia e che vede come protagonista Federico Cesi, Duca di Acquasparta e fondatore dell’Accademia dei Lincei. La nuova identità visiva vuole coniugare le diverse anime de La Festa del Rinascimento dando loro spazio e rappresentazione: la bellezza dell’arte e dei luoghi; la raffinatezza e la cura dei dettagli che rendono ricchi gli abiti ed i cortei; la passione che anima la festa e che è il motore di sfide, convivi, spettacoli; la storia. È proprio la fecondità di quest’ultima, accaduta qui ad Acquasparta e caratterizzata da un nuovo modo di perseguire la conoscenza, da un mutato rapporto dell’uomo con la natura, meraviglioso oggetto del sapere, a renderla contemporanea ed in grado di parlare anche a noi, oggi. Questo saper essere attuale, che solo apparentemente mal si coniuga con una rievocazione storica, ma che in realtà ne è l’anima, rende viva ed appassionante La Festa del Rinascimento in tutti i suoi bellissimi aspetti."

Ed è proprio per mettere in risalto la bellezza, la raffinatezza, la cura nei dettagli, che per lo studio della nuova identità visiva de “La Festa del Rinascimento”, si è partiti dal merletto: un nodo che diventa poesia.

"La storia del merletto è una storia di preziosità, il merletto nasce per impreziosire – ha commentato Francesco Maria Giuli, designer che ha ideato la nuova identità visiva de “La Festa del Rinascimento” - Classicità e contemporaneità, spirito del tempo, conoscenza, visione e sguardo oltre il visibile, come nello spirito dei Lincei. Un segno semplice e immediato che riconduce alla manualità artigiana e artistica delle sapienti mani della ricamatrice; una dama rinascimentale, un’acconciatura, un merletto ricercato, fiorito, profumato di fiori e di primavera".

Il programma ufficiale completo della manifesrazione sarà presentato il 6 giugno 2022 alle ore 11.00 presso il Salone d’Onore di Palazzo Donini di Perugia, alla presenza della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.