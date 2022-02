Non solo fossili, arrivai l modellismo al museo paleontologico di Pietrafitta, ecco come prenotare le visite

Dove Museo Paleontologico L. Boldrini Indirizzo non disponibile Piegaro

Quando Dal 19/02/2022 al 27/02/2022 Orario non disponibile

Prezzo 5€ per gli adulti, 3€ per i ragazzi dai 7 ai 17 anni e gratuito per i bambini da 0 ai 6 anni, soci ICOM, diversamente abili e loro accompagnatori e residenti dei comuni di Panicale e Piegaro.