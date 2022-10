Non solo Eurochocolate, a Bastia Umbra anche le manifestazioni e gli eventi di Extrachocolate nei giorni della grande festa del cioccolato

In occasione di Eurochocolate, la più grande manifestazione italiana del Cioccolato in programma dal 14 al 23 Ottobre presso il centro Umbriafiere di Bastia Umbra, il Comune di Bastia promuove un ricco calendario di eventi chiamato Extrachocolate. Presentate oggi in conferenza stampa le importanti iniziative a tema cioccolato che saranno realizzate in collaborazione con le Associazioni di Categoria, l’associazionismo e il volontariato locale, con le scuole, l’Ente Palio, la Biblioteca Comunale Alberto La volpe, l’Università Libera, la Parrocchia di San Michele Arcangelo e la Pro Loco Bastia, coinvolgendo le varie attività del territorio comunale.

“Un progetto che continua - afferma il Sindaco Paola Lungarotti - nel promuovere e valorizzare tutte le realtà del territorio con tutto il tessuto economico e sociale locale. Percorsi progettuali finalizzati alla promozione della nostra città con un’attenzione alle eccellenze che caratterizzano Bastia, dalle tipicità, alle attività commerciali, artigianali, sociali e culturali, al mondo della scuola, sviluppando temi importanti come la cultura alimentare e la sostenibilità. Il Comune di Bastia ha depositato il marchio Extrachocolate per consolidare l’evento, nell’ottica di uno sviluppo futuro di attività ed eventi legati al cioccolato”.

“La sinergia tra pubblico e privato - dichiara Eugenio Guarducci, Presidente Eurochocolate - trova perfetta corrispondenza nel progetto ExtraChocolate, capace di stimolare non solo il tessuto economico e produttivo di Bastia Umbra ma anche le sue numerose energie socio-culturali. Un esempio raro che sarebbe ingiusto sottovalutare”.

La collaborazione tra Eurochocolate ed ExtraChocolate si concretizza anche attraverso iniziative che porteranno i visitatori da Umbriafiere alla città con i coupon ricevuti all’ingresso della manifestazione: “Prenditi (al)la Lettera” è il ticket dorato grazie al quale ritirare in Piazza Mazzini, di fronte alla sede dell’Associazione Casa Chiara, un simpatico omaggio - tante lettere di cioccolato quante sono quelle che formano il nome del possessore - e “Extra Risparmi Golosi 20% Off” con la quale gli esercizi commerciali aderenti effettueranno una scontistica del 20% su una selezione di prodotti/servizi indicati dall’esercente, pubblicati sul sito www.eurochocolate.com e consultabili mediante la scansione del QR-Code sul retro del biglietto.

Inoltre, il Choco Train collegherà Umbriafiere alla città - al centro storico e alla stazione ferroviaria - nei giorni 15, 16, 22 e 23 Ottobre, dalle 10.00 alle 19.00.