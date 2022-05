"Non fa paura", passa anche per Perugia il tour di Bandabardò e Cisco

Farà tappa anche a Perugia il tour di Bandabardò e Cisco. La band, che ha perso un anno e mezzo fa il cantante e fondatore Enrico Greppi, per tutti Erriquez, con Cisco Bellotti, voce storica dei Modena CIty Ramblers, e altrettanto storico amico della Banda, si sono uniti in un progetto che vuole essere un tributo a Erriquez prima di tutto, il coronamento di un'amicizia e di un'affinita artistica che ha preso, adesso, la forma di un disco di inediti, realizzati insieme da questa "famiglia allargata". Una collaborazione, ribadiscono i protagonisti, che non significa una sostituzione e che si muove in perfetta sincronia.Non un "con" ma un "e" come. già in passato è successo tante volte con partecipazioni sporadiche e featuring.

Questa volta "Non fa paura", che è il tour e l'album, è un incontro artistico più articolato e definito, ma dicono, anche temporaneo. Intanto gli appassionati se lo iniziano a gustare, il disco è uscito da pochi giorni e con una serie di concerti. Tra cui quello di Perugia. L'appuntamento è per il 24 settembre al teatro Morlacchi di Perugia, anteprima del Mei, meeting delle etichette indipendenti.