"Nessun dorma", Passignano si prepara alla Notte Bianca del 1 Giugno

Con un dj set in programma dalle ore 22 e che andrà a avnti fino alle luci dell'alba, il suggestivo borgo e lungolago di Passignano sul Trasimeno si preparano a vivere la magica Notte Bianca, in programma il 1 Giugno nella cittadina lacustre. Con l'eloquente titolo "Nessun dorma", ma anche con la voglia di tornare a divertirsi in spensieratezza, il 1 Giugno a Passignano non mancheranno anche live band e street food, con attività aperte tutta la notte.

In particolare, presso l'Arena Pidocchietto:

Ore 22, Dj set live

DJ Chiskee | Debla | Duit | ManuP |

VOICE Simone Mone Ferroni

presso la Zona Lungolago

Ore 19, tutto il lungolago diventa isola pedonabile

Ore 21, The Moodies - Pink Floyd Tribute live in concert

Dalle 21:00 alle 04:00 presso Wine bar 13 Dj set Michi P | Tano THS

Centro storico

Llive Show, Corto Maltese presenta Amocromia, immagini di moda a colori

Piazza Garibaldi

Ore 21, Medusa live in concert