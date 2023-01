Nero Norcia, tutto pronto per l'edizione numero 59

È uno degli appuntamenti più attesi nel territorio, rassegna agroalimentare e vetrina nazionale per le produzioni di eccellenza locali. Nero Norcia, la mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, è pronta alla 59esima edizione che si terrà nella città di san Benedetto per due weekend, 25 e 26 febbraio, 3, 4 e 5 marzo. La città è in fermento e la macchina organizzativa è in moto per mettere a punto gli ultimi dettagli del programma che sarà illustrato durante una conferenza stampa, giovedì 16 febbraio, nel salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia.