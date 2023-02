Nero Norcia in cammino verso l'edizione 60, nuovi partner e programma rivoluzionato

E' una delle rassegne gastronomiche più longeve e identitarie in Umbria e, alle soglie dei 60 anni, si prepara a fare un passo in avanti per assumere una veste di fiera nazionale, strutturata e organizzata in modo più efficace. Perfeziona, dunque, il format e si arricchisce di nuovi, importanti, partner Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, giunta alla 59esima edizione, e in scena, non più solo nei weekend, ma, novità di quest’anno, dal 25 febbraio al 5 marzo, con eventi e appuntamenti per nove giorni consecutivi.

È Umbria Fiere, società che gestisce il centro fieristico regionale, il partner strategico di Nero Norcia, che da quest’anno curerà la logistica e l’allestimento dell’evento, aiutando a migliorare la fruizione del percorso Mostra. A presentare i dettagli, giovedì 16 febbraio, a Perugia, sono stati Nicola Alemanno e Pietro Luigi Altavilla, rispettivamente sindaco e presidente del consiglio comunale di Norcia, alla presenza di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria. Presenti, poi, Stefano Ansideri, presidente di Umbria Fiere, Antonella Brancadoro, direttore dell’Associazione nazionale Città del tartufo di cui Norcia è socio fondatore, e Stefano Lupi, presidente dell’Università dei Sapori, altro partner della manifestazione.

Lo chef stellato Maurizio Serva (si esibirà sabato 4 marzo) e il tre spicchi Gambero Rosso Mario Cipriano (il 5 marzo) saranno due dei nomi più illustri che presidieranno Palazzo Graziani (già Battaglia) con i loro show cooking a cui si potrà partecipare, su prenotazione, dal sito nero-norcia.it.

“Nero Norcia – ha dichiarato il sindaco Alemanno – è uno dei momenti di promozione e rilancio del territorio più importanti. I nuovi partner che ci accompagnano in questa edizione costituiscono l’ossatura portante del nuovo modo di vedere la manifestazione che quest’anno si sviluppa in 9 giornate consecutive con i weekend pensati per il grande pubblico e le altre giornate dedicate soprattutto all’approfondimento”. Venendo al programma, l’inaugurazione sarà sabato 25 febbraio alle 10.30 a Porta Romana. La mostra mercato con i suoi circa 70 stand si snoderà per le vie del centro storico con i suoi espositori di eccellenze locali e nazionali, arrivando anche fuori da Porta Ascolana. Al tartufo, protagonista assoluto della manifestazione, sarà dedicato lo spazio allestito in piazza san Benedetto. “Portiamo la nostra organizzazione – ha dichiarato Ansideri – all’esterno, per la prima volta ci accingiamo a organizzare gli eventi a Nero Norcia, è una soddisfazione e un riconoscimento per quanto riguarda le nostre capacità e speriamo di riuscire a dare quell’impronta diversa in attesa della celebrazione del sessantesimo”. Il presidente Lupi ha sottolineato la “valenza della manifestazione non solo con declinazione commerciale o turistica ma anche culturale. Nero Norcia si pone all’attenzione nazionale e internazionale, quest’anno, mettendo a sistema il territorio e le sue eccellenze, con la volontà anche di confrontarsi con altre realtà”.

Nello spazio denominato DigiPass si svolgeranno gli appuntamenti convegnistici e tra questi, lunedì 27 febbraio alle 10.30, ci sarà la presentazione del progetto di candidatura di Norcia a Creative City of gastronomy Unesco. “Quest’anno – ha ricordato Altavilla – su Corso Sertorio e Piazza san Benedetto torniamo a vedere quello che è stato ricostruito, una città bella in cui torna a splendere il Palazzo comunale. Accanto alla mostra mercato ci saranno altre attrazioni come il mercatino delle pulci, la banda e gli artisti di strada”. Come ha ricordato anche il sindaco ci sarà un’importante parentesi dedicata ai giovani curata dall’associazione culturale di promozione sociale Quintaessenza, per cui è intervenuto in conferenza Emanuele Ranucci, che organizza, nello spazio del campo sportivo Europa un cartellone di eventi collaterali. “Nero Norcia – ha concluso la presidente Tesei – è un evento molto importante nel panorama regionale e si lega a quell’idea di cultura in senso ampio che stiamo promuovendo. È cultura il nero pregiato di Norcia, prodotto di eccellenza noto in tutto il mondo, ed è bello lo spazio dato ai giovani che devono prendere il testimone. Ci sono tutte le condizioni per cui questo evento possa e debba andare bene”.