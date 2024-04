Nelle stanze "segrete" del monastero di Santa Giuliana

Un viaggio nella storia e nell’arte racchiusa nel suggestivo monastero di Santa Giuliana e un tuffo nel passato per avvicinarsi alla vita quotidiana del Medioevo per le visite guidate del fine settimana in compagnia di Gran Tour Perugia.

Si parte sabato 6 aprile alle 16 con il Monastero di Santa Giuliana, luogo "nascosto", tra i meno conosciuti nel capoluogo umbro ma di grande valore storico artistico, fondato nel 1253 e ora attuale sede della Scuola di lingue estere dell’Esercito italiano.

Prima ospedale militare e precedentemente anche monastero cistercense femminile che risale al 14esimo secolo, il monastero, che ha ospitato nel corso dei secoli le figlie delle più importanti famiglie dell’aristocrazia perugina - costrette a entrare in monastero più dalle regole sociali del tempo che da una reale e sincera vocazione spirituale - era una struttura di grande peso politico-sociale con i suoi possedimenti che si espandevano oltre il fiume Tevere: una vera e propria cittadella autonoma. La visita sarà occasione per ammirare gli affreschi duecenteschi e le splendide decorazioni contenute al suo interno, ma anche per percorrere il suggestivo chiostro che è tra i più alti esempi di architettura medievale del centro Italia. Si potrà inoltre entrare in stanze solitamente chiuse al pubblico come la sala del Capitolo, attuale ufficio del comandante, la sala della Badessa e alcuni uffici amministrativi che da poco hanno restituito importanti affreschi del Duecento.

Costo della visita guidata euro 16 a persona, gratuita fino a 12 anni

Domenica 7 aprile alle 10.30 torna uno degli appuntamenti più apprezzati, il salto indietro nel tempo a “Un giorno nel Medioevo”. La narrazione sarà incentrata su come si svolgeva la giornata di un uomo comune nel Medioevo, come era organizzata la sua casa, la sua bottega, cosa mangiava e come si vestiva. Il racconto si svilupperà lungo le vie di Perugia, con partenza da piazza IV Novembre, dal monumento simbolo della città, la Fontana Maggiore.

Costo della visita guidata 12 euro a persona, gratuita fino a 12 anni.