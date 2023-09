UWine, al via il festival del vino umbro nel centro storico di Perugia

Manca solo un giorno alla primissima edizione di “UWine”, il festival che porta la tradizione delle cantine umbre nel cuore del centro storico di Perugia, tra corso Vannucci, piazza della Repubblica, piazza Italia e i giardini Carducci.

Protagonisti assoluti, dal 15 al 17 settembre 2023, i migliori vini di 33 cantine provenienti da ogni parte della regione.

Un fine settimana all’insegna del nettare degli dei, con una proposta di degustazioni di oltre 90 vini per conoscere nel dettaglio i prodotti delle singole aziende, ma anche conferenze e talk, con un corner ad hoc allestito in piazza della Repubblica.

Dalle 18.00 saranno presenti, per ognuno dei tre giorni, esperti del settore e sommelier che terranno incontri tematici. Professori universitari, presidenti di associazioni di categoria e rappresentanti delle istituzioni locali divulgheranno da differenti prospettive la variegata realtà di coltivazione produzione e commercializzazione del vino umbro in tutte le sue sfaccettature.



I partecipanti della manifestazione che hanno acquistato il biglietto potranno inoltre usufruire dello sconto del 20% nei parcheggi Piazza Partigiani e Piazzale Europa.

Venerdì 15 settembre in programma gli incontri “Il Vino Naturale secondo i suoi produttori” con produttori del settore e “Le donne del Vino in Umbria”, con l’Associazione le donne del Vino Umbria.

Sabato 16 settembre, invece, "Tecnologia e Innovazione: dall'agricoltura alla cantina" con Informa Sistemi S.p.A., la presentazione del corso "Green and Digital Skills for Sustainable Viticulture" con Enrico Libera e “I vitigni Autoctoni in Umbria e Fuori Umbria”, tenuto dal professore Alberto Palliotti, il dottore Maurilio Chioccia e la dottoressa Lucia Giordano.

Domenica 17 settembre, infine, “Qualità, territorio, narrazione - gli ingredienti per un vino di successo” con Anna Chiara Baiocchi di AIS – Umbria e “La promozione del Vino tramite gli strumenti nazionali e internazionali” con Massimo Sepiacci, presidente UmbriaTop Wines.

Per completare l’offerta enogastronomica sarà disponibile anche lo street food corner con 5 food truck della regione, con tutto street food Made in Umbria: Qui ed Ora, Cukuc, Ribelle Gourmet, Quirinos ed Ebè Perugia.

Saranno invece due gli stage musicali, in Piazza Italia e ai Giardini Carducci. Ad allietare ulteriormente i presenti a partire dalle 20.00 ci sarà musica dal vivo selezionata appositamente per creare la giusta atmosfera.

UWine sarà poi arricchito dalle degustazioni nella Torre degli Sciri, già sold out, in collaborazione con l’Associazione Priori, i vini della Cantina Todini e un aperitivo in collaborazione con la società agricola Le Radici.

Altre e numerose le collaborazioni come quella con Umbria Radio (media partner) che gestirà lo spazio in piazza della Repubblica, quella con il Love Film Festival (venerdì 15 settembre alle ore 21 alla Sala dei Notari, ingresso libero, proiezione del film “The duel of wine”) e con Cariarte Perugia e Fondazione Perugia (con il portacalice di UWine si potrà entrare a Palazzo Baldeschi e visitare la mostra “Nero Perugino Burri” con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto).

Le cantine protagoniste: Berioli, Terre De La Custodia, MonteVibiano, Semonte, Villa Bucher, Agricola Purgatorio, Margaritelli, Tenuta dei Mori, Blasi, Perticaia, San Francesco, Decugnano dei Barbi, Le cimate, Tiberi, Tenuta Baroni Campanino, Napolini, Le Thadee, Daniele Rossi, Scacciadiavoli, Brizziarelli, Vetunna, Tudernum, Cotarella, Benedetti Grigi, Pucciarella, Dentici, Casaioli, Di Filippo, Goretti, Conti Salvatori, Duca della Corgna, Cantina del castello di Solfagnano, I Vini di Giovanni.

UWine è realizzato dall'associazione Openmind Perugia, patrocinato da Regione Umbria, Comune di Perugia, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Agraria, con il sostegno di Camera di Commercio dell’Umbria, Confagricoltura, CIA, AIS, UmbriaTop Wines.

Il festival è ad accesso libero per tutte le aree, il biglietto è esclusivamente richiesto per effettuare le degustazioni.