Nati per la musica Umbria incontra Umbria jazz for Kids

Nati per la Musica incontra Umbria Jazz 4 Kids. "Un’occasione unica - spiega Silvia Dragoni, Pediatra Referente del coordinamento regionale Npm - che ha visto protagonisti i genitori, i bambini e i professionisti del settore che si sono stretti questa mattina in un grande abbraccio musicale post pandemia per sottolineare l’importanza della musica negli interventi precoci, per rafforzare il legame strettissimo tra emozione relazione, musica e neuroscienze".

"Un grosso contributo - aggiungono la dottoressa Ilaria Porro e la Coordinatrice Pedagogica Roberta Prandi - è stato portato dalle volontarie di Nati per la Musica che si sono formate sia nell’ultimo corso effettuato nel Comune di Bastia in piena pandemia che nella triennale formazione rivolta alle educatrici del Comune di Perugia. Un lavoro costante portato avanti in sordina durante il lockdown". Il laboratorio musicale, proseguono dal Nati per la Musica, "è stato orchestrato dalla dottoressa Antonella Costantini che si è avvalsa della collaborazione dei musicisti che hanno impreziosito il tutto regalandoci un’esperienza unica Un ringraziamento di cuore va a Fabrizio Croce per aver fortemente voluto e inserito nel programma di UJ4K il programma Nazionale Nati per la Musica riconosciuto anche dal Miur. Presenti all’evento i Pediatri dell’ Associazione Culturale Pediatri Umbria che con la loro professionalità aiutano quotidianamente e capillarmente a diffondere i contenuti di Nati per la Musica".