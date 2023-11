La magia del Natale al centro commerciale di Corciano: spettacoli, laboratori, mercatini e incontro con Santa Claus

Prezzo non disponibile

Non solo shopping, ma anche un'ampia proposta per accompagnare clienti e visitatori durante le festività con allegria e calore, in cui trovano spazio spettacoli, laboratori, incontri e tanti personaggi.

Al via un ricco cartellone di eventi nel centro commerciale di Ellera di Corciano dal primo dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 con ‘Il Natale veste Quasar’.

Programma

Ad aprire la rassegna degli eventi natalizi sarà il ventriloquo Andrea Fratellini domenica 3 dicembre alle 17 con il suo Ventriloquist Show. Il vincitore di Italia’s Got Talent 2020 propone uno spettacolo per famiglie, comico e divertente. Lo show ruota intorno alla comicità del pupazzo Zio Tore: il buffo personaggio presenterà e canterà dei brani del repertorio di Michael Bublè a tema natalizio facendo divertire il pubblico e scatenando l’ilarità generale.

Il programma natalizio del Quasar village prosegue, poi, con numerose iniziative, tra cui laboratori, anche in 3D, letterine ed incontri con Babbo Natale e con il Grinch, cosplay Disney, due musical: un tributo a Frozen il 17 dicembre e uno a Barbie il 7 gennaio.

Tante, dunque, le occasioni all’insegna del divertimento e della fantasia. Ancora due ospiti faranno visita alla struttura di Ellera di Corciano di proprietà di PAC 2000A Conad. Si tratta dell’oste Giorgione il 16 dicembre e del pallavolista giocatore della Sir e capitano della Nazionale maschile italiana di pallavolo Simone Giannelli che presenterà il suo libro ‘Il mio manuale della pallavolo’ il 18 dicembre.

‘Il Natale veste Quasar’ fino al 24 dicembre: ad arricchire il cartellone degli eventi e iniziative a tema sarà anche il Christmas village, un mercatino di Natale con le caratteristiche casette di legno addobbate a festa negli spazi esterni della struttura con prodotti di artigianato artistico e tipicità.

