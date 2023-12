Natale, un Albero tutto di trattori a Montefalco

Torna per la seconda edizione a Montefalco ‘Un grande Albero di Trattori’, che vede quest’anno il patrocinio della Regione Umbria. L’appuntamento è per sabato 23 dicembre alle 17 al parcheggio di Viale della Vittoria dove ben 100 trattori sfileranno e si posizioneranno a formare un vero e proprio albero di Natale. Il programma dell’evento inizia con la presentazione dei partecipanti e saluto del sindaco di Montefalco Luigi Titta e delle istituzioni presenti, prosegue alle 18 con la prima accensione dell’Albero e il momento conviviale e alle 19 con la seconda accensione e il brindisi finale con saluto dei partecipanti. Gli agricoltori di Montefalco e delle zone limitrofe creeranno la composizione con circa 100 trattori ricreando un maxi albero di Natale con i fari accesi, per simulare le luci natalizie. A progettare e realizzare la seconda edizione di questo evento è l’amministrazione Comunale insieme al Consorzio Tutela vini Montefalco e i tanti agricoltori che aderiranno. L’idea è quella di scambiarsi gli auguri di Natale con gli attori principali dell’economia locale, le aziende agricole, i rappresentati delle istituzioni, il sindaco e l’Amministrazione comunale e il presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco Giampaolo Tabarrini vicino a questo grandissimo albero che sottolinea l’importanza del comparto agricolo per la città di Montefalco e per il territorio limitrofo. A partire dalle 18 si accenderanno i fari dei trattori a simulare le luminarie natalizie. La suggestiva immagine dell’albero immortalato dall’alto è del fotografo montefalchese Pierpaolo Metelli.

Un plauso e un ringraziamento, da parte dell'amministrazione comunale va “a tutti gli agricoltori locali, alleati preziosi per il territorio sia nella sua promozione, attraverso prodotti tipici e di alta qualità, sia nella sua cura e salvaguardia”.